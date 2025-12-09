Cuáles son las series y películas de Warner Bros que tendrá Netflix: la lista

Netflix adquiere series, películas y franquicias históricas.

El 5 de diciembre de 2025, Netflix y Warner Bros. Discovery anunciaron un acuerdo por el cual Netflix adquirirá Warner Bros., incluídos sus estudios de cine y televisión, así como la plataforma HBO Max. La transacción, una combinación de efectivo y acciones, valora el negocio en aproximadamente 82.700 millones de dólares. El cierre de la operación dependerá de la separación de la división de redes lineales de Warner (cable, señales tradicionales), un paso previsto para el tercer trimestre de 2026.

Parte central de esta transacción implica que algunos de los títulos más importantes de la historia del cine y la televisión, entre ellos franquicias multimillonarias, series emblemáticas de HBO y propiedades intelectuales clásicas de Warner Bros. pasarán a ser propiedad de Netflix, una vez que se complete la adquisición. Esto incluye universos enteros, catálogos completos y marcas que hasta ahora definían la identidad de Warner, y que desde 2026 quedarán bajo el control directo de la plataforma de streaming líder del mercado.

Series, películas y franquicias que pasarán a Netflix

Harry Potter

El Señor de los Anillos

Dune

Universo DC (Batman, Superman, etc.)

Looney Tunes

Game of Thrones / House of the Dragon

The Sopranos

Succession

The Last of Us

The White Lotus

Euphoria

The Big Bang Theory

Silicon Valley

Matrix

Big Little Lies

Friends

Cartoon Network

"Harry Potter" es una de las franquicias que adquiere Netflix.

Qué representa esta compra para la industria del entretenimiento

La operación convierte a Netflix en el principal propietario de un catálogo audiovisual colosal, con décadas de historia, franquicias emblemáticas y una enorme capacidad de producción. Con esta adquisición, Netflix no sólo amplía su biblioteca, sino que adquiere estudios, infraestructura y marcas clave, lo que le da una ventaja competitiva de largo plazo.

Con esta compra, Netflix quedaría posicionada como el actor más dominante del entretenimiento global, combinando su alcance en streaming con uno de los catálogos y estructuras de producción más poderosas del mundo. Si bien especialistas señalan que la operación no constituye técnicamente un monopolio, ya que siguen existiendo competidores fuertes como Disney, Amazon o Apple, sí implica una concentración inédita de propiedad intelectual y capacidad de distribución bajo una sola compañía. Analistas advierten que, aunque no se ajuste a la definición legal de monopolio, la influencia de Netflix en licencias, estrenos y precios podría crecer al punto de redefinir el equilibrio de toda la industria audiovisual en los próximos años.

Esta integración de contenidos cambiará las reglas del streaming mundial: quienes buscan títulos de Warner, HBO o DC sabrán que probablemente los encontrarán en Netflix en los próximos años.