Así es 65, la película de ciencia ficción que arrasa en Netflix

A pesar de haber sido estrenada hace más de dos años, 65: al borde de la extinción mantiene su lugar en el top 10 de las películas más vistas en Netflix Argentina.

Protagonizada por Adam Driver y dirigida por Scott Beck y Bryan Woods (conocidos por su trabajo como guionistas en A Quiet Place), el filme propone una mezcla poco frecuente entre ciencia ficción espacial y aventuras prehistóricas.

¿De qué se trata 65: al borde de la extinción?

La historia se desarrolla a partir de la relación entre Mills (Adam Driver) y Koa, una niña sobreviviente del accidente interpretada por Ariana Greenblatt. A pesar de no compartir idioma, ambos deben colaborar para escapar de un entorno dominado por criaturas gigantescas y agresivas. Este vínculo, construido más a través de gestos que de palabras, aporta el componente emocional que sostiene la trama en medio de una sucesión de amenazas constantes.

Estrenada en Estados Unidos por Sony Pictures Releasing bajo su sello Columbia Pictures, 65: al borde de la extinción recaudó 60 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 45 millones de dólares y recibió críticas mixtas de los críticos.

“Adam Driver y Ariana Greenblatt exceden expectativas: él magnífico, ella encantadora; la relación padre-hija improvisada es el elemento más fuerte de la película; los dinosaurios son solo el accidente que tienen que enfrentar juntos”, destacó un usuario del portal Metacritic.

Visualmente, 65: al borde de la extinción apusta por una estética que combina la crudeza del paisaje selvático con efectos especiales diseñados para resaltar la ferocidad de los dinosaurios. Aunque no pretende reinventar el cine de criaturas, sí busca tensionar el relato a través de la soledad, el miedo y el impulso primario de sobrevivir. Driver encarna a un protagonista que enfrenta no solo los peligros externos sino también la culpa y la responsabilidad por quienes dependen de él.

Ficha técnica de 65: al borde de la extinción