Cuánto cuesta viajar a Kansas, San Francisco y Dallas para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

El estadio de Kansas, una de las sedes donde juega Argentina.

Después de una larga espera, la Selección Argentina supo qué rivales le tocarán en la fase de grupos del próximo mundial. Y junto con esta confirmación, se conocieron las sedes en las que el conjunto nacional disputará sus tres primeros partidos. Un torneo que por primera vez contará con un formato de 48 equipos, que estarán divididos en 12 zonas y de las cuales el equipo de Lionel Scaloni forma parte de Grupo J.

El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).

Los precios para viajar a las ciudades donde juega la Selección Argentina en el Mundial 2026

Entre los servicios más básicos orientados a quienes privilegian bajar costos, la opción Kansas City aparece como alternativa relevante. Un paquete coordinado para una persona, con vuelo ida y vuelta con escala desde Buenos Aires y una noche en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway, con servicio de desayuno, arroja un valor de $2.996.202. Para dos personas, el valor total asciende a $5.992.404.

Por su parte, San Francisco aparece como la otra alternativa para el itinerario de la fase de grupos. Una de las posibilidades incluye dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf, con desayuno, sumado a vuelos operados por Copa Airlines y una escala técnica. El costo base se encuentra en $3.600.594 por persona, cifra que se eleva a $7.201.188 en el caso de dos viajeros.

Después, hay empresas que brindan paquetes ofrecen vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires, tres entradas para los partidos iniciales, alojamiento durante dos semanas en hoteles de cuatro estrellas, traslados a los estadios, cobertura médica, charlas y gifts. Uno de estos paquetes figura en preventa durante esta etapa y se reestima una vez que queden definidos los partidos. El precio se encuentra en $12.111.930 (alrededor de USD 8183) por persona.

San Francisco, uno de los sitios que recibe a la Selección.

Cómo sigue el camino de Argentina de ir al Mundial 2026

En caso de que la Selección culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. Ese duelo está pactado para el jueves 2 de julio en Los Ángeles, Estados Unidos. En octavos de final, un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. Sería el lunes 6 en Dallas.

De pensar en un potencial partido de cuartos de final, se jugará el viernes 10 en Los Ángeles. En semifinales, si el equipo de Lionel Scaloni avanza, disputaría su partido el martes 14 en Dallas. En este marco, quedaría del lado del cuadro de los punteros de las zonas que tienen como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.