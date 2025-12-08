¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se juegan en Canadá?

El estadio de Toronto, una de las sedes de Canadá.

Ya se empieza a vibrar lo que será el Mundial 2026, un evento sin igual que cada cuatro año paraliza al planeta entero. Por primera vez, habrá 48 equipos que disputarán la competencia, dividido en doce grupos. Esto eleva la cantidad de partidos que se disputarán en la próxima cita mundialista, que pasará de 64 a 104 encuentros. Y como si fueran poco estas novedades, también la Copa del Mundo contará de manera inédita con tres países anfitriones.

Por un lado, México se convierte en el primer país en repetir por tercera vez la organización del mundial, después de aquella primera experiencia en 1970, que terminó consagrando campeón a Brasil. Y en 1986 repitió como anfitrión, en un torneo que ganó la Argentina de Diego Armando Maradona. Para Estados Unidos, es la segunda vez como local después de la experiencia de 1994, mientras que para Canadá será la primera vez como organizador, que tendrá como sedes Toronto y Vancouver.

Qué sedes tiene Canadá en el Mundial 2026

Toronto Stadium: 45.000 espectadores

El Toronto Stadium.

En Canadá, el estadio se ha convertido en un faro de progreso. Fue el primero específico para el fútbol del país y alberga al primer participante de la MLS de Canadá, el Toronto FC. Desde entonces, se convirtió en el primero en albergar la MLS Cup fuera de los Estados Unidos. Este recinto también cuenta con experiencia previa en la organización de torneos de la FIFA, ya que ayudó a organizar las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA masculina y femenina en 2007 y 2014, respectivamente.

BC Place Vancouver: 54.000 espectadores

El BC Place de Vancouver.

Ahora en su cuadragésimo año de existencia, el Vancouver Stadium sigue siendo una impresionante pieza de arquitectura situada en las orillas del estuario del False Creek. La zona, que ha sido renovada recientemente, es el hogar del equipo de la MLS Vancouver Whitecaps y del equipo de la Canadian Football League (CFL) BC Lions, y ocasionalmente ha albergado al equipo nacional de fútbol de Canadá.

Cuántos partidos se juegan en Canadá en el Mundial 2026 y cuáles son

En total serán 13 partidos, divididos en sus dos sedes.

Vancouver:

13/06/26 | Australia vs. Repechaje UEFA D - Grupo D.

18/06/26 | Canadá vs. Qatar - Grupo E.

21/06/26 | Nueva Zelanda vs. Egipto - Grupo G.

24/06/26 | Suiza vs. Canadá - Grupo B.

26/06/26 | Nueva Zelanda vs Bélgica - Grupo G.

02/07/26 | 1° del Grupo B vs 3° del Grupo E, F, G, I, J - Dieciseisavos de final.

07/07/26 | Ganador de partido 85 vs. Ganador de partido 87 | Cuartos de final.

Toronto: