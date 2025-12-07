Brenda Haines contó sus tips para mantener su casa ordenada.

Brenda Haines es una influencer dedicada al cuidado, la limpieza y el orden del hogar y sus videos con tips para un mejor espacio en cada ambiente de la casa son furor. Uno de los más recientes se basó en qué hábitos se deben tener para que no se genere desorden y así poder tener paz mental.

Mantener el orden y la limpieza en el hogar es fundamental porque contribuye a un ambiente más higiénico y seguro. Un espacio limpio reduce la acumulación de polvo, bacterias y alérgenos, lo que ayuda a prevenir problemas respiratorios y mantiene alejadas a las plagas. Además, cuando cada objeto está en su lugar y las superficies se mantienen prolijas, las tareas cotidianas se vuelven más simples y rápidas, lo que facilita la rutina diaria y mejora la funcionalidad del hogar.

A nivel mental, el orden también tiene un impacto muy positivo; vivir en un espacio limpio y organizado reduce el estrés visual y la sensación de caos, favoreciendo la claridad mental y la concentración. Diversos estudios señalan que el desorden puede generar ansiedad y afectar el estado de ánimo, mientras que un ambiente ordenado transmite calma y bienestar. En este sentido, mantener la casa ordenada no solo es una cuestión práctica o higiénica, sino también una forma de cuidar la salud emocional y mejorar la calidad de vida. "Es súper importante para ordenarnos la cabeza y el día", sostuvo Haines.

Esto es lo que no hay que hacer para mantener la casa ordenada, según Brenda Haines

Acumular los platos para a lavar en la cocina y para guardar en el secaplatos. Lavá, secá y guardá.

Dejar el abrigo, cartera o mochilas, cuando llegamos a casa, sobre el sillón o la mesa. Asignales un lugar y guardalos allí todos los días.

Dejar levantada la tapa del inodoro y los toallones así nomás. Tapas cerradas y toallas limpias y prolijas.

Habitación desordenada.