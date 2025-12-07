Está entre las más vistas de Netflix: la nueva serie western para maratonear este fin de semana

Netflix sumó un nuevo estreno que ya causa furor entre los espectadores de la plataforma: "Los abandonados". Se trata de una serie ambientada en el lejano Oeste que ya se posicionó cómo la más vista en Argentina.

La producción, protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, cuenta con siete episodios que abordar la historia de dos familias, lideradas por mujeres, que se enfrentarán a una lucha de poder y buscará la supervivencia en un Estados Unidos de 1854. Es un gran western, ideal para maratonear este fin de semana largo.

De qué se trata Los abandonados, la nueva serie que es furor en Netflix

Ambientada en Washington de los '50, la serie sigue la historia de dos familias: los Van Ness, una dinastía adinerada encabezada por Constance Van Ness (Gillian Anderson), y los Nolan-Abandon, un grupo de marginados liderado por Fiona Nolan (Lena Headey).

Ambos grupos opuestos deberán unirse cuando el territorio, rico en plata, se convierta en objeto de disputa. Así, se desatará una serie de crímenes, traiciones y hasta de amor prohibido. La sinopsis oficial señala que "una fuerza económica y poderosa, totalmente corrupta, desea hacerse con el territorio y planea expulsar a los clanes de su hogar".

Los abandonados es la serie más vista de Netflix Argentina

Los personajes deberán reorganizarse y luchar por hacer justicia y recuperar lo que es suyo, aunque para ello deberán actuar al margen de la ley. La nueva producción se estrenó el pasado 4 de diciembre y ya encabeza la lista de las series más vistas en Argentina de Netflix.

¿Cómo está compuesto el elenco?

Dirigida por Otto Bathurst y Stephen Surjik, la serie fue creada por Kurt Sutter -conocido por Sons of Anarchy- y cuenta con un elenco lleno de grandes figuras, además de Anderson y Headey, como: