La joya de Netflix que ganó un lugar en el top cinco de las más vistas de Argentina

Dirigida por Clint Bentley y estrenada en Netflix en noviembre, Sueños de Trenes se erige como una de las joyas inesperadas de la plataforma que gana espacio entre las primeras cinco películas más vistas en Argentina.

La obra explora el complejo universo interior de sus personajes, mientras utiliza el simbolismo de la locomotora como hilo conductor de sus destinos. La película es un relato visualmente impresionante y profundamente emocional que invita al espectador a reflexionar sobre la vida, el amor, la pérdida y la búsqueda de significado en medio del caos cotidiano.

"Esta película se adentra en lo más profundo del alma, invitándote a reflexionar y a sentir el peso de la vida misma", señaló FilmAffinity.

¿De qué se trata Sueños de Trenes?

La trama de Sueños de Trenes sigue a varios personajes que, aunque distantes en sus vidas, se cruzan en una estación de tren. Cada uno de ellos tiene su propia historia, marcada por los desafíos personales y las heridas emocionales que, a lo largo de la película, irán sanando o enfrentando. La locomotora no es solo un medio de transporte, sino un símbolo potente que representa el movimiento hacia lo desconocido, el cambio, y la inevitabilidad del paso del tiempo.

La producción se desarrolla de manera no lineal, alternando entre las historias de los protagonistas, cuyas vidas parecen estar atrapadas en una rutina sin salida, pero que a lo largo del viaje se ven obligados a confrontar sus miedos y deseos más profundos. A través de las metáforas visuales, los trenes no solo son vehículos, sino testigos de las vidas que transitan a su lado. En cada estación, una nueva etapa del proceso personal de los personajes se revela, guiada por sus encuentros con otras personas y por las decisiones que toman a lo largo del trayecto.

Ficha técnica de Sueños de Trenes