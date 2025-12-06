Multan a una empresa de colectivos por aplicar cambios en el recorrido sin aviso

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sancionó a la empresa Transportes Lope de Vega S.A.C.I., perteneciente al Grupo DOTA, por recortar sin autorización el recorrido de la línea 56 de colectivos. El cese de los servicios de las unidades que debía unir Retiro con Ciudad Evita se activó a fines de noviembre, estableciendo un final anticipado en Plaza de los Virreyes.

La decisión de la compañía tomó por sorpresa a los usuarios, quienes alegaron la falta de aviso o comunicación a modo de anticipo. La CNRT informó también que no se realizaron trámites para implementar dicho recorte, en lo que constituye un incumplimiento grave.

¿Qué pasó con el recorrido de la línea 56 de colectivos?

A través de las redes oficiales, la CNRT confirmó la sanción librada contra la empresa Transportes Lope de Vega S.A.C.I. por el recorte en el recorrido de la línea 56 de colectivos.

"A partir de las denuncias recibidas, se realizaron las actas de infracción correspondientes a la línea 56 de colectivo que, sin aviso ni comunicación previa por parte de la empresa, dejó de brindar el servicio autorizado hasta Retiro", repasó el organismo estatal.

Según agregó el portal EnelSubte, la línea 56 no es la única afectada por una situación de este estilo: el lunes 1° de diciembre la empresa El Puente (adquirida meses atrás por el mismo Grupo DOTA), también decidió dejar de prestar el recorrido de la línea 75.

¿Qué recorrido realiza la línea 56 de colectivos?

Según los reportes de usuarios, la empresa Transportes Lope de Vega S.A.C.I., y a pesar de la sanción impuesta por la CNRT, no reanudó el tramo que une Plaza de los Virreyes - Retiro.

Recorridos provisorios de la línea 56