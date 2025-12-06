Pronóstico del tiempo: avanzan las tormentas y activan nuevas alertas en 8 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó nuevas alertas por riesgo de tormentas fuertes que se registrarán este fin de semana en Argentina.

Aún bajo los efectos de la ola de calor, ocho provincias se verán alcanzadas este viernes 5 de diciembre por distintos sistemas de precipitaciones.

¿Qué provincias se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes?

El SMN activó la alerta naranja por tormentas fuertes que se registrarán este viernes en las provincias de Tucumán, Salta y San Juan. De acuerdo al anticipo oficial, las áreas se verán afectadas por lluvias de elevada intensidad, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos, y chances de incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h.

En paralelo, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy y parte del territorio bonaerense también podrán verse alcanzadas hoy por sistemas de desmejora climática.

En Mar del Plata, una de las localidades demarcadas en el perímetro del sistema preventivo, se esperan valores de precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm. Desde el Municipio recomendaron evitar circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Además recordaron que, ante emergencias, los vecinos debrán comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

¿Qué provincias registrarán lluvias y tormentas el fin de semana?

Para el sábado 6 de diciembre, el SMN mantiene la alerta naranja por tormentas fuertes en el noreste de San Juan, mientras que el oeste, junto a Mendoza, La Rioja y Catamarca se verán alcanzadas por precipirtaciones de intensidad elevada, disparando el sistema de advertencia en amarillo.

Ya para el domingo 7, se sumarán Córdoba, Santiago del Estero y San Luis.