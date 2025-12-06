Por qué el sorteo de la Selección Argentina del Mundial 2026 beneficia a Boca en la Copa Libertadores 2026, según un astrólogo.

Este viernes tuvo lugar el sorteo del Mundial 2026, en el que la Selección Argentina quedó en el grupo J. A lo largo y ancho del país comenzaron las apuestas sobre qué sucederá, por más que aún falta tiempo para el 11 de junio, momento en el que se dará inicio al campeonato. Pero entre todas esas apuestas y predicciones, se destacó el de Giorgio Armas, un famoso astrólogo e hincha de Boca Juniors.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el astrólogo bostero tuvo una visión en el que el sorteo de la Selección Argentina del Mundial 2026 beneficia a Boca en la Copa Libertadores 2026. Según compartió el mismo con sus seguidores: "Si a la Argentina le toca un equipo Africano y Asiático, Boca llega a otra final de Libertadores". La predicción en cuestión alcanzó las más de 50 mil visualizaciones y, tras el resultado del sorteo, llegaron los comentarios con tono irónico y burlesco.

Giorgio Armas compartió una nueva predicción de Boca Juniors.

Cómo quedó el grupo de Argentina en el Mundial 2026

El grupo de Argentina en el Mundial 2026 es el grupo J. Además de nuestro país, este está formado por Austria, Argelia y Jordania. En este sentido, los comentarios en tono jocoso no tardaron en llegar al posteo predictivo de Giorgio Armas: "Que lástima, van a tener que esperar", "Si a Argentina le toca del grupo A-L boca llega a otra final de libertadores", "Maestro no tengo ganas de esperar otros cuatro años", "Igual como bostero me preocupa mas que siga en el equipo Cavani y Gimenez para el año que viene...", fueron algunos de los mensajes.

Cómo quedaron todos los grupos del Mundial 2026

Así como se definió el grupo en el que jugará la Argentina, selección que debutará con Argelia, en el sorteo se determinó los doce grupos de cuatro equipos. Asimismo, hay seis seleccionados que restan por ganar su lugar en los cuatro repechajes europeos y los dos intercontinentales que se disputarán en marzo. Los grupos quedaron así: