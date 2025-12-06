Al menos 11 muertos, entre ellos un niño, por tiroteo en un bar sudafricano: policía

Al menos 11 personas murieron el sábado, entre ellas un niño de tres años, tras los disparos efectuados en un bar ilegal de la ciudad sudafricana de Pretoria, informó la policía, que añadió que se había iniciado una persecución de tres sospechosos que no fueron identificados.

Otras 14 personas resultaron heridas durante el incidente en el municipio de Saulsville, dijo la fuerza en un comunicado.

La policía no precisó si el tiroteo se produjo dentro o fuera del bar ilegal, conocido localmente como "shebeen".

"Tres menores se encuentran entre los fallecidos, entre los que hay niños de 3 y 12 años (y una) mujer de 16", dijo el Servicio de Policía.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de unos 60 al día.

Con información de Reuters