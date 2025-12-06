¿Qué es la Copa Centenario y por qué Gimnasia la considera como un título oficial?

El Lobo le ganó 3-1 a River en la final y se quedó con la copa nacional

A días de se que dispute una de las semifinales del Torneo Clausura, Gimnasia tendrá que enfrentarse con Estudiantes para acceder a la final y así quedar a un paso de consagrarse. Esto provoca que se repase su historia y que surja una polémica sobre si se trataría de su primera consagración profesional o la segunda, debido a que son varios que cuentan la vuelta olímpica en el marco de la Copa Centenario de la temporada 1993.

El fútbol argentino se encuentra sumergido en una tremenda polémica en lo que respecta a la cantidad de títulos que los equipos disponen, debido a que algunos cuentan aquellos que se consiguieron en el marco de la etapa amateur pero otros solo consideran a los campeonatos que se desarrollaron desde que se instauró el profesionalismo en el país. El caso de la copa mencionada es una bastante particular porque fue organizada por la AFA, sin embargo cuenta con una única edición.

Una copa que todavía genera bastante discusión sobre su reconocimiento

La Copa Centenario se puso en marcha para que el organismo encargado de regular el fútbol en el país pudiera llevar a cabo la conmemoración del centenario de su fundación. Se desarrolló entre el receso invernal de la temporada 1993 y el final del Torneo Clausura de dicho año, y culminó con Gimnasia de La Plata ganándole por 3-1 a River en el último partido. Por mucho tiempo fue considerada como una competencia no oficial.

Uno de los motivos fue que solo habían participado los equipos de primera división, pero con el agregado de que 18 de 20 salieron al campo de juego. Se había decidido que San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba no formen parte porque habían descendido a la B Nacional. Por otro lado, los cruces se organizaron de acuerdo al clásico rival y fue allí donde el Lobo ingresó a la ronda de ganadores tras haberle ganado a Estudiantes por 1-0.

Por otro lado, la Copa Centenario entregaba un cupo a disputar una copa internacional que fue bautizada como la Copa Sanwa Bank a disputarse en Japón en un partido único. A Gimnasia le tocó medirse con Verdy Kawasaki pero no regresó al país con un resultado favorable debido a que fue superado en los penales tras empatar por 2-2 en el tiempo regular.

¿Es una copa oficial?

Esta es una discusión que puede disponer de una respuesta bastante ambigua. Por un lado, los historiadores del fútbol argentino señalan que se trata de un campeonato amistoso que la AFA organizó a modo de celebración y que Gimnasia no debería colocarse una estrella en su camiseta a modo de reconocimiento. Aunque hay un detalle bastante particular que es el utilizado en La Plata para señalar que se trató de un certamen profesional y oficial.

En la web del organismo, se puede acceder a un listado en el que se observan a los Campeones de Primera División. Hay dos tablas. Una corresponde al amateurismo y la otra al profesionalismo. En este último apartado es posible apreciar que el conjunto platense es reconocido como campeón de la Copa Centenario. Uno en el que también aparecen la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional, Copa Argentina, Trofeo de Campeones y demás competencias que se disputan desde hace años y forman parte del calendario de la Liga Profesional.

