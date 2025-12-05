Precio de Disney+ en diciembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

El valor de Disney+ en diciembre

Argentina se mantiene entre los países de la región con mayor nivel de consumo de plataformas de streaming, donde el acceso a contenidos bajo demanda ya forma parte de la rutina diaria de miles de hogares. En ese escenario, Disney+ continúa posicionándose como una de las propuestas más completas del mercado, especialmente desde la integración con Star+ en 2024, que concentró en una sola aplicación los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN y Hulu.

Con una oferta que combina cine, series, documentales y transmisiones deportivas en vivo, conocer cuánto cuesta el servicio resulta clave a la hora de elegir una suscripción. En diciembre, Disney+ mantiene en la Argentina los mismos precios que rigieron en noviembre, sin registrar nuevas actualizaciones en sus tarifas.

De esta manera, los valores vigentes del servicio en diciembre son los siguientes: el plan Disney+ Estándar con anuncios tiene un precio mensual de ARS 9.999 final (ARS 8.263,64 sin impuestos); el plan Disney+ Estándar cuesta ARS 12.299 por mes (ARS 10.164,46 sin impuestos) o ARS 103.299 al año (ARS 85.371,07 sin impuestos); mientras que el plan Disney+ Premium tiene un valor de ARS 18.399 mensuales (ARS 15.205,79 sin impuestos) o ARS 154.499 anuales (ARS 127.685,12 sin impuestos).

Cuánto cuesta Disney cada plan

Cuáles son los planes que ofrece en Disney+

Tras su relanzamiento luego de la fusión con Star+, la plataforma ofrece tres modalidades principales de suscripción. El plan Estándar con anuncios incluye acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu, además de ESPN y ESPN3 con publicidad, con audio hasta 5.1, video en calidad Full HD y reproducción en hasta dos dispositivos simultáneos.

El plan Estándar, por su parte, permite acceder a todo el catálogo sin anuncios, mantiene ESPN y ESPN3 con publicidad, suma descargas en hasta diez dispositivos (con un máximo de 25 títulos) y habilita el uso en dos pantallas en simultáneo.

En tanto, el plan Premium ofrece la experiencia más completa: sin publicidad, con todos los canales básicos de ESPN —más de 500 eventos deportivos por mes—, audio Dolby Atmos, imagen en 4K UHD con HDR y hasta cuatro dispositivos conectados de forma simultánea.

El valor de Disney+

Además de los precios oficiales, en diciembre siguen vigentes distintas promociones y beneficios comerciales para acceder al servicio con descuentos o meses gratuitos. Los usuarios nuevos pueden obtener dos meses sin cargo al registrarse. Con tarjetas Visa, los clientes Classic y Gold acceden a dos meses gratis, mientras que los usuarios Infinite tienen tres meses bonificados.

Quienes cuenten con Claro TV o Claro móvil disponen del primer mes gratis de Disney+ Premium y un segundo mes con 50% de descuento. A su vez, el programa Mercado Libre (Meli+) incluye el plan Disney+ Estándar con anuncios sin costo adicional, mientras que los clientes de DirecTV (DGO Full) acceden a Disney+ Premium dentro del paquete contratado.

En todos los casos, los beneficios deben activarse desde la web o la aplicación del proveedor correspondiente y están sujetos a disponibilidad.