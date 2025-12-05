Cuánto sale Spotify Premium en diciembre 2025: el precio de cada plan

El valor de Spotify en diciembre

En diciembre de 2025, los precios de Spotify Premium se mantienen sin cambios en la Argentina, luego de la última actualización aplicada en septiembre en el marco de una estrategia global de la compañía. Desde entonces, los valores se sostienen tanto para usuarios que pagan en pesos como para quienes abonan mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales.

De esta manera, escuchar música sin publicidades en Spotify Premium cuesta en diciembre entre $1.799 y $5.499, según la modalidad elegida.

Cuáles son los precios de Spotify premium en diciembre

Los valores vigentes son los siguientes:

Plan Individual: $3.299.

Plan para Estudiantes: $1.799.

Plan Dúo: $4.399.

Plan Familiar: $5.499.

Estos precios rigen para todas las suscripciones activas en pesos argentinos y continúan siendo los mismos desde septiembre, cuando la empresa ajustó sus tarifas a nivel mundial.

Cuánto cobra Spotify en diciembre

Qué incluye cada plan de Spotify Premium

Plan Individual

Incluye una cuenta premium personal, sin anuncios, con reproducción ilimitada y posibilidad de cancelar en cualquier momento. Se puede abonar de forma mensual o mediante pago único.

Plan para Estudiantes

Ofrece una cuenta premium con descuento exclusivo para personas que acrediten su condición de estudiante. Permite cancelación en cualquier momento y pago mensual o único.

Plan Dúo

Incluye dos cuentas premium para personas que vivan en el mismo domicilio, sin anuncios y con listas de reproducción compartidas. Tiene posibilidad de cancelación en cualquier momento.

Plan Familiar

Permite hasta seis cuentas premium bajo una misma dirección. Ofrece control de contenido explícito y acceso a la aplicación independiente Spotify Kids, diseñada especialmente para niños.

Según informó la compañía, la actualización de tarifas realizada en septiembre tuvo como objetivo sostener el crecimiento de la plataforma e impulsar nuevas inversiones tecnológicas, entre ellas:

El desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

La mejora de los sistemas de recomendación personalizada.

La expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en mercados de habla hispana.

Cuánto tengo que pagar de Spotify en diciembre

Mientras Spotify mantiene su esquema actual, sus principales competidores, como Apple Music y Amazon Music, ya ofrecen sonido en alta resolución sin costo adicional, una función que Spotify todavía no incorporó. La empresa anunció que planea sumarla en el futuro, a través de un plan diferenciado y más costoso.

Cómo dar de baja Spotify

1. Ingresá a Spotify desde un navegador

Entrá a: spotify.com/account

Iniciá sesión con tu usuario y contraseña.

2. Andá a tu plan

Dentro de tu cuenta:

Buscá la sección “Tu plan”.

Hacé clic en “Cambiar de plan”.

3. Cancelá la suscripción