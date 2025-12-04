Te estresan en silencio: 3 cosas que seguramente tenés en tu habitación y los expertos recomiendan dejar ir.

Existen tres cosas que la mayoría de las personas tiene en sus habitaciones, pero que según expertos, generan un estrés silencioso. El estrés no solamente es causado por el trabajo, la rutina y las obligaciones, sino también por el entorno que nos rodea día a día.

Los dormitorios están pensados para descansar y no para otra cosa, explica Nicole Gabai, profesional certificada en organización virtual y fundadora de B. Organized, en diálogo con Real Simple. Si tu habitación no cumple con esta condición, es probable que necesites hacer algunos cambios.

3 cosas que casi todos tienen en su habitación y que generan un estrés silencioso

1. La típica silla con la pila de ropa

La mayoría de las personas acumula objetos que no usa o que no deberían estar ahí, generando un estrés visual. El caso más común es la silla llena de ropa.

"Este año es hora de deshacerse de esa silla con una pila de ropa. No es un armario. Las pilas de ropa sobre la silla, o una bicicleta para hacer ejercicio, indican decisiones postergadas y suman estrés”, explica Gabai.

¿Qué podés hacer para deshacerte de esa silla? Buscarle un lugar distinto a la ropa acumulada. Intentá tomarte un día para hacer limpieza en tu placard y deshacerte de toda la ropa que nunca usás. Podés donarla, regalarla o incluso venderla.

Una vez que solamente te hayas quedado con lo que necesitás y le das un uso real, fijate si te entra en el placard. Si la respuesta es no, quizás deberías considerar comprarte una cajonera pequeña, un placard o un perchero extra.

Lo mismo pasa con los accesorios. "Es crucial eliminar accesorios rotos o que nunca se usan. Joyería, cinturones y bolsos que nunca ponés o están rotos ocupan espacio y crean fatiga de decisiones cada mañana. Sé honesta sobre lo que debés mantener, donar o tirar”, aconseja la experta.

2. Objetos al azar que pertenecen a otras habitaciones

Otro error muy común es tener en tu habitación objetos que no tendrían que estar ahí. Muchas veces, los cuartos se convierten en un depósito de papeles, cuadernos, recibos viejos o artículos del hogar.

"Es hora de colocar esos objetos en su lugar. Pasá unos minutos cada día devolviendo los artículos a sus zonas correspondientes para que el desorden nunca se acumule", aconseja Gabai.

3. Lío de cables y cargadores

La mayoría de las personas acumula una pila de cargadores de celular, de cámaras de foto o de computadora, o auriculares viejos que andan dando vueltas por toda la habitación, sin tener un sector fijo.

Incluso, muchas personas acumulan cables y cargadores que ni siquiera utilizan ni saben de dónde vienen. Deshacete de todos aquellos que no uses e intentá buscarles un lugar a los que sí usás. Una vez separados, podés ponerlos en alguna caja de tela o de plástico.

Idealmente, esta caja debería ser cerrada y no transparente, para generar el menor ruido visual posible. Podés guardar esta caja dentro del placard, de un cajón o en una repisa.

¿Qué podés hacer con los cables de la computadora que juntan tierra y pelusas? Si tenés cables en uso que inevitablemente se ven, podés buscar en Internet organizadores de cables. Son pequeñas cajitas o estantes que podés pegar en el mueble de tu computadora o pared para ocultar los cables y que queden más prolijos.