La FIFA confirmó la restricción para la Selección Argentina en el Mundial 2026 si gana su grupo

El Mundial 2026 se jugará entre el 11de junio y 19 de julio.

El Mundial 2026 de la FIFA se avecina ya, con la particularidad de que se estrenará un renovado formato que pasará de las 32 a las 48 Selecciones participantes. Debido a esto, el sorteo también vendrá con algunas modificaciones este viernes 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo en el Salón del Kennedy Center de Washington DC. (la capital de Estados Unidos) a partir de las 14 horas de Argentina para conocer cómo se conformarán los grupos en la fase inicial del Mundial 2026.

Para comenzar, habrá 4 bombos con equipos ordenados de acuerdo a su posición en el ranking de la FIFA a excepción de Canadá, Estados Unidos y México que, como anfitriones, estarán automáticamente en el primer bombo. De hecho, se sabe que los mexicanos liderarán el Grupo A, los canadienses el Grupo B y los estadounidenses el Grupo D, mientras que los cabeza de grupo de los otros nueve grupos se determinará por azar. Cómo impactará en el equipo que comanda Lionel Scaloni.

Lo que se sabe es que las 9 mejores selecciones serán cabezas de serie, como el caso de España, la Selección Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ahora bien, la FIFA introdujo una llamativa restricción para el pasaje a la fase eliminatoria, ya que las dos mejores Selecciones del mundo no podrán encontrarse hasta una eventual final con el fin de asegurar el equilibrio competitivo.

De esta manera, en caso de que la Selección Argentina termine primera en su grupo y que “La Roja” haga lo mismo, ambas serán colocadas aleatoriamente en rutas opuestas en la llave de la fase eliminatoria. Lo mismo sucedería en el caso de la tercera y cuarta del ranking, es decir, Francia e Inglaterra, que solamente podrían cruzarse después de semifinales si ganan sus respectivos grupos.

Cabe mencionar que, dentro de la fase de grupos, España podría llegar a enfrentarse a un conjunto europeo que no se encuentre en el Bombo 1, puesto que cada grupo puede contar con hasta dos selecciones de la UEFA en esta etapa. Por otro lado, la “Albiceleste” no se encontrará con ningún integrante de la Conmebol en su grupo. Además, quedan por definirse seis cupos a la Copa del Mundo, cuatro de la UEFA y dos del repechaje internacional.

La camiseta que vestirá la Selección en el Mundial 2026.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos

Considerando que Argentina se encuentra en el Bombo 1, sus rivales en la fase de grupos saldrán de los tres bombos restantes, exceptuando selecciones sudamericanas. Con la salvedad de que el Bombo 4 solo tiene seis clasificados por el momento (el resto vendrá de los repechajes), el equipo de Lionel Scaloni podría encontrarse con estos rivales:

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Australia.

¿Cuándo es el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del mundial es el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y comenzará a las 14 horas de Argentina.

Por dónde se podrá ver el sorteo del mundial

El sorteo se podrá ver por Telefe y TyC Sports para Argentina.

Cómo se realizará el sorteo

