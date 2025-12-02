Roblox se renueva para cuidar a los menores

Frente a críticas y denuncias por casos de grooming, acoso y explotación infantil, Roblox redobla sus reglas para proteger a su comunidad más joven. La empresa implementará un sistema de verificación facial de edad, obligatorio para usar el chat, y reorganizará las interacciones en la plataforma: los menores solo podrán hablar con otros usuarios de su rango de edad o con contactos confiables aprobados previamente. Es una apuesta fuerte para transformar sus normas de seguridad globales.

¿Qué cambia en Roblox?

Para poder usar el chat —ya sea dentro de un juego o en mensajería directa— los usuarios deberán completar una verificación de edad . Esto puede hacerse mediante un escaneo facial o mediante la presentación de un documento de identidad válido.

Si la verificación no se completa, las funciones de comunicación quedarán deshabilitadas para ese usuario.

Roblox implementa un sistema de grupos etarios: una vez verificada la edad, cada usuario será asignado a una categoría (menores de 9 años, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20, y 21 o más). El chat y la interacción estarán permitidos solo entre usuarios del mismo grupo o de grupos cercanos; las comunicaciones con adultos, en la mayoría de los casos, quedarán bloqueadas.

¿Por qué Roblox implementa estos cambios?

Las nuevas reglas responden a años de denuncias, investigaciones y demandas en varios países por casos de grooming, acoso sexual, manipulación de menores y explotación dentro de la plataforma.

Roblox afirma que los controles anteriores —basados únicamente en la fecha de nacimiento declarada al crear la cuenta— resultaban insuficientes, ya que no impedían que adultos se hicieran pasar por menores.

Con la verificación facial, aseguran que la estimación de edad será más confiable, y que las imágenes usadas para ello serán procesadas por un proveedor externo y eliminadas inmediatamente tras la verificación, para cuidar la privacidad de los usuarios.

Alcance y calendario de implementación

El sistema comenzará a implementarse en forma escalonada: desde diciembre de 2025 en algunos mercados seleccionados, y se espera que en enero de 2026 esté habilitado globalmente.

El cambio aplica para cualquier usuario que quiera acceder a la función de chat, tanto dentro de juegos como en mensajería privada. Si no verifica su edad, no podrá comunicarse con otros.

Roblox advierte que estas medidas son un “nuevo estándar de seguridad” que aspira a marcar la pauta para otras plataformas de juegos y comunicación online.

Qué implica para menores, padres y comunidad