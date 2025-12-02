Los entrenadores más ganadores de la historia de la Copa Libertadores: lista y ranking completo

Carlos Bianchi, Luis Cubilla y Marcelo Gallardo, tres entrenadores con historia en la copa.

La Copa Libertadores tuvo a lo largo de su historia personas que dejaron su marca. Y entrenadores que supieron conducir grandes procesos, que le permitieron alcanzar títulos y victorias muy importantes. Desde que comenzó a disputarse el torneo en 1960, la cantidad de encuentros que tiene el campeonato subieron a lo largo de las ediciones, ya que en un principio sólo clasificaban los equipos campeones.

Luego, pasaron a poder jugar los subcampeones de cada país y finalmente los países fueron contando con más cupos. En especial Argentina y Brasil, que tuvieron la posibilidad de contar con más clubes que el resto. En ese marco, a la hora de sumar porotos en las estadísticas, los entrenadores que dirigieron en las últimas décadas tuvieron la posibilidad de sumar más victorias que los de más atrás en el tiempo.

Los entrenadores que más partidos ganaron en la Copa Libertadores, en la historia

Renato Gaúcho — 54 victorias en 91 partidos. Marcelo Gallardo — 51 victorias en 110 partidos. Gabriel Ochoa Uribe — 50 victorias en 124 partidos. Luiz Felipe Scolari — 47 victorias en 84 partidos. Luis Cubilla — 46 victorias en 104 partidos. Roque Máspoli — 45 victorias en 95 partidos. Carlos Bianchi — 44 victorias en 84 partidos. Abel Ferreira — 43 victorias en 74 partidos. Ramón Díaz — 42 victorias en 90 partidos. Edgardo Bauza — 41 victorias en 106 partidos. Tite — 41 victorias en 77 partidos. Cuca — 38 victorias en 62 partidos. Vanderlei Luxemburgo — 38 victorias en 70 partidos.

Bauza, campeón con Liga y San Lorenzo.

Los técnicos con más títulos en la historia de la Copa Libertadores

El primero en este listado de lujo es nada menos que el argentino Carlos Bianchi, con 4 conquistas (1 con Vélez en 1993 y 3 con Boca en 2000, 2001 y 2003). Le sigue en la lista el también argentino Osvaldo Zubeldía, con 3 (en 1968, 1969 y 1970, todas con Estudiantes de La Plata).

En esta lista los que le siguen son varios técnicos con 2 coronaciones: Abel Ferreira (2020 y 2021 con Palmeiras), Marcelo Gallardo (2015 y 2018 con River), Edgardo "Patón" Bauza (2008 con Liga de Quito y 2014 con San Lorenzo), Paulo César Autuori (1997 con Cruzeiro y 2005 con Sao Paulo), Luiz Felipe Scolari (1995 con Gremio y 1999 con Palmeiras), Telê Santana (1992 y 1993 con Sao Paulo), Manuel Giúdice (1964 y 1965 con Independiente), Juan Carlos "Toto" Lorenzo (1977 y 1978 con Boca Juniors), Luis Cubilla (1979 y 1990 con Olimpia), Roberto Scarone (1960 y 1961 con Peñarol), y Lula (1962 y 1963 con Santos).