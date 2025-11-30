Tiene solo 15 habitantes y queda a cuatro horas de CABA: el pueblo ideal para hacer senderismo y desconectar

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos increíbles para hacer una escapada sin viajar tan lejos. A 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un pueblo ideal para descansar y conectar con la naturaleza: Pablo Acosta.

Se trata de un destino que cuenta con solo 15 habitantes y que es clave para los viajeros que buscan tranquilidad en un entorno agradable y con lindos paisajes. Se puede ir a pasar el día y tomar mate, disfrutar de la gastronomía local o a realizar diferentes actividades al aire libre.

¿Qué se puede hacer en Pablo Acosta?

Pablo Acosta se encuentra dentro del partido bonaerense Azul y es conocido como un pequeño paraje sobre la Ruta Provincial 80. En sí, el pueblo llegó a tener 500 habitantes, pero nunca se fundó oficialmente y sus ciudadanos comenzaron a migrar. Su estación fue la última en inaugurarse en Buenos Aires y la primera en destruirse en 1969. Hoy es un destino clave para quienes disfrutan de paseos al aire libre.

Entre las diferentes joyas de este pequeño pueblo bonaerense se encuentra:

"El viejo almacén" de Pablo Acosta : se trata de un almacén de campo histórico que originalmente se fundó en 1900 y fue restaurado y reabierto en 2005. Hoy le ofrece embutidos y platos típicos de la gastronomía local a los visitantes. Se puede ir a pasar el día de campo y comer un buen asado durante los fines de semana y feriados. Además, ofrece servicio de cabañas para hospedarse allí.



Parador Boca de las Sierras : se encuentra a solo 15 kilómetros de Pablo Acosta, es uno de los mejores miradores a las sierras y alberga la escultura de El Malón, obra reconocida del escultor Carlos Regazzoni. Se puede hacer senderismo para ascender.



Realizar actividades al aire libre: el destino ofrece grandes campos para caminar, recorrer en bicicleta y disfrutar de un descanso en un entorno natural.

Cómo llegar a Pablo Acosta: a dónde queda

El pintoresco pueblo se encuentra a 45 kilómetros de Azul y a 60 de Tandil. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto a través de la Autopista Ricchieri. Hay que seguir hasta Cañuelas, agarrar la Ruta 3 hasta pasar por Monte y Las Flores.

Pablo Acosta se encuentra a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

Después, girar a la izquierda en la Ruta Provincial N.º 30 hacia Rauch y seguir hasta Tandil. Desde allí se puede tomar la Ruta Nacional 226 hasta la Avenida Comandante Espora y seguir las señales hacia el centro donde hay que tomar el camino de tierra a la izquierda de la Ruta 226 en el kilómetro 211.