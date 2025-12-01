Zootopia 2 salvó del ahogo a los cines argentinos y logró un récord que parecía imposible

El récord histórico de Zootopia 2 en los cines argentinos.

Zootopia 2, la nueva película de Disney y Pixar, se estrenó el pasado jueves 27 de noviembre y en su primer fin de semana de funciones rompió un récord histórico para los cines argentinos. Los detalles sobre el número de asistentes que ya disfrutaron la secuela del éxito animado, en un año difícil para el consumo.

Según cifras extraídas de Ultracine, entre el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre de 2025 se vendieron 508.435 entradas en los cines argentinos y 410.216 fueron para Zootopia 2, que se quedó con el 80% de los tickets.

La concurrencia aumentó un 78%, respecto al fin de semana pasado y el dato revelador es que desde agosto que la asistencia no conseguía superar los 500 mil espectadores, y solo hace 2 semanas había alcanzado el piso del año con menos de 160 mil.

Además, Ultracine consignó que Zootopia 2 se posiciona como el quinto mejor arranque de 2025 (detrás de Lilo & Stitch, El conjuro 4: Últimos ritos, Una película de Minecraft y Homo Argentum) y el tercero mejor histórico de Walt Disney Animation Studios (detrás de Moana 2 y Frozen 2). También superó a su precuela Zootopia, de 2016, por un 11%.

De qué trata Zootopia 2

Los policías amateurs Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake (Ke Huy Quan) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora. La próxima película de Pixar que llegará a los cines argentinos será Hoppers, en marzo del 2026.