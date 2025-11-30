Formosa cierra el año electoral: Insfrán presidirá el acto de proclamación de los legisladores y concejales electos

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará el próximo lunes 1° de diciembre el acto de proclamación y entrega de certificados a los diputados provinciales y concejales electos en las elecciones del 29 de junio, con lo que la provincia cerrará formalmente un intenso calendario electoral 2025. La ceremonia se realizará a las 18.30 en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Formoza”, en la capital.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el presidente del Tribunal Electoral Permanente (TEP), Daniel Moreno, precisó que serán proclamados 15 diputados provinciales y 82 concejales, que representan a los 27 municipios y 10 comisiones de fomento de la provincia. Se trata de los cuerpos surgidos de los comicios provinciales de junio, donde también se eligieron convencionales constituyentes.

Moreno comentó que el último viernes se realizó una reunión organizativa junto al Ejecutivo y otros organismos para ajustar detalles del acto y garantizar que la ceremonia se desarrolle “con la celeridad correspondiente”, en función de la relevancia institucional que tiene la proclamación de las nuevas autoridades legislativas y municipales.

El titular del TEP recordó que 2025 fue “un año electoral” para Formosa, con votación en la ciudad de Clorinda, la elección general provincial y la de convencionales constituyentes. En ese marco, subrayó que la elección de la fecha no es casual: “El 10 de diciembre se deben renovar los mandatos, por lo tanto, el 1° del mes nos pareció una fecha propicia para culminar este proceso electoral 2025”.

Moreno hizo un balance positivo del trabajo del Tribunal y sostuvo que se trató de “un cierre de año exitoso”, ya que, según indicó, se cumplieron todas las metas trazadas en materia de organización, logística y escrutinio. Con el acto del lunes, quedará completado el proceso institucional y los electos quedarán en condiciones de asumir sus cargos.

Mientras en la provincia se termina de ordenar el mapa político local, la representación formoseña se prepara para un escenario conflictivo en el Congreso de la Nación. La diputada nacional electa por el Frente para la Victoria, Graciela de la Rosa, adelantó que no acompañará el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei y que el justicialismo presentará una propuesta alternativa.

“En campaña decíamos que lo que se vota es lo que va a ocurrir en la Argentina en los próximos dos años, porque va a depender de la cantidad de diputados y senadores que tenga el peronismo, Milei u otros partidos”, señaló. Y advirtió que el primer gran choque será precisamente por el Presupuesto en diciembre.

De la Rosa cuestionó con dureza el proyecto oficial al afirmar que “es un presupuesto de recorte y de ajuste”, en el que no se contemplan adecuadamente la educación, la discapacidad ni las deudas que la Nación mantiene con las provincias.