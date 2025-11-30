Más inversión en educación: La Rioja garantiza a docentes la continuidad del Incentivo Provincial de Enseñanza

El Gobierno de La Rioja decidió extender durante todo 2026 el Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE), un complemento salarial clave para el bolsillo docente que, según el Decreto 1556/24, estaba previsto que finalizara en diciembre de 2025. La medida mantiene vigente un beneficio creado para los ciclos 2024 y 2025 y reafirma la apuesta de la gestión de Ricardo Quintela por sostener la educación pública y el salario de quienes están frente al aula, en un contexto de recorte de fondos nacionales.

Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron la continuidad del IPE al portal Riojavirtual y admitieron que los gremios docentes ya solicitaron una reunión urgente para discutir un aumento salarial lo antes posible. Las organizaciones sindicales también anticiparon que pedirán un bono de fin de año.

Desde la Casa de las Tejas, en tanto, indicaron que la prioridad del Gobierno será garantizar el pago de sueldos y aguinaldos a todos los trabajadores estatales, incluidos los docentes, y que recién después se evaluará la posibilidad del bono: por ahora no está confirmado, pero tampoco fue descartado.

El IPE Docentes La Rioja, o Incentivo Provincial para la Enseñanza, es un beneficio destinado a docentes que se desempeñan frente al aula. Originalmente, el monto era de $100.000 por cargo, no remunerativo ni bonificable, pero en febrero de 2025 se incrementó a $130.000 por cargo. Para acceder, los docentes deben cumplir requisitos como no superar dos inasistencias justificadas por mes y tener hasta dos cargos o la proporcionalidad de horas.

En paralelo a la política salarial docente, la Provincia también sostiene medidas para aliviar el bolsillo de las familias que envían a sus hijos a la escuela. La Rioja mantiene el boleto de colectivo más bajo del país y preserva el Boleto Estudiantil Provincial (BEP) para todos los niveles, pese a que desde la llegada de Javier Milei la Nación dejó de enviar subsidios al transporte.

Cecilia Peralta, presidenta de Rioja Bus, confirmó que el BEP para primaria y secundaria seguirá vigente hasta el 13 de diciembre, más allá de que el ciclo lectivo oficial termina el día 5, con el objetivo de acompañar a quienes aún deben rendir materias. En cuanto al Boleto Universitario y Terciario (BUP), adelantó que se mantendrá activo hasta alrededor del 20 de diciembre, en línea con el calendario académico del nivel superior y las mesas de exámenes finales.

Con la continuidad del IPE y la extensión de los boletos estudiantiles, la gestión riojana busca sostener tanto el salario docente como el acceso de estudiantes al sistema educativo, en un escenario nacional marcado por el ajuste y la reducción de subsidios.