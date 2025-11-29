Quinteros sorprendió en Independiente: un referente sigue y confirmó que se irían dos figuras

Quinteros definió el futuro en Independiente: quiere retener a un referente que no usó en 2025 y confirmó la salida de dos figuras del plantel.

Independiente ya tiene la mente puesta en 2026 y el entrenador comenzó a dar indicios de cómo estará conformado el plantel. En ese sentido, Gustavo Quinteros adelantó que Federico Mancuello seguiriría la próxima temporada y que tanto Sebastián Lomónaco como Felipe Loyola podrían irse de Avellaneda, en caso de que lleguen ofertas.

En una entrevista con Equipo F de ESPN, el DT explicó que Mancuello “es alguien muy importante dentro y fuera de la cancha”, subrayando su peso específico en el vestuario y su relación con el grupo. Pero detrás de esas palabras, aparece un contexto determinante: su renovación contractual.

Aunque el DT prácticamente no lo utilizó, ya que el volante apenas sumó 432 minutos en 18 partidos, con dos goles y una asistencia, considera indispensable su permanencia para la reconstrucción del plantel. Más allá de lo futbolístico, Mancuello es uno de los líderes naturales del equipo junto a Rodrigo Rey e Iván Marcone y la voluntad del entrenador terminó inclinando la balanza.

El contrato del surgido en Villa Domínico vence el 31 de diciembre, y su escaso tiempo en cancha lo había llevado a dudar sobre su continuidad. Sin embargo, Quinteros fue claro: lo quiere en 2026 y así se lo transmitió tanto al jugador como a la dirigencia.

Mancuello seguiría un año más: cómo sería el nuevo contrato

El volante de 36 años ya tomó una decisión: continuará en Independiente. Pero su nuevo acuerdo no será igual al vigente. Mancuello aceptó una fuerte rebaja salarial, entendiendo la realidad económica del club y priorizando su deseo de terminar su carrera donde nació futbolísticamente.

Desde la comisión directiva, presidida por Néstor Grindetti, el afecto hacia Mancuello es total. El secretario general Daniel Seoane lo explicó con claridad: “Es un histórico. Queremos que se retire acá”. La intención dirigencial y la voluntad del jugador coincidieron rápidamente.

Aún así, el mediocampista busca tener un rol más activo dentro del equipo. Si bien no contempla el retiro inmediato, sí sabe que se acerca la etapa final de su carrera. Por eso espera que 2026 sea un año en el que pueda aportar más dentro del campo y no solo desde su ascendencia grupal.

Las dos figuras que se pueden ir

La prioridad de Independiente para la próxima temporada es clara: retener a la base del equipo y fortalecer el proyecto deportivo. Sin embargo, la planificación que encabeza Quinteros ya tuvo un giro significativo. Durante la entrevista, el entrenador confirmó que Lomónaco y Loyola son los futbolistas con mayores posibilidades de salir en este mercado de pases.

“Son los jugadores que más posibilidades tienen de ser vendidos”, reconoció Quinteros, dejando al descubierto una realidad que la dirigencia venía analizando desde hace meses. Ambos recibieron ofertas y sondeos concretos en ventanas anteriores, y su rendimiento sostenido los ubicó como activos valiosos en el plantel.

Más allá del deseo de sostener la estructura, la situación económica del club y el interés del mercado internacional confluyen para convertir a Lomónaco y Loyola en posibles transferencias. Quinteros explicó que la dirigencia ya le había anticipado este escenario desde su llegada al club.

“El club recibió ofertas y sondeos por ellos anteriormente. Los dirigentes me lo plantearon desde el inicio”, afirmó el técnico, quien fue campeón con Vélez y llegó a Avellaneda con la misión de ordenar un equipo golpeado por las últimas temporadas.

Esto obligó al cuerpo técnico y al área deportiva a anticiparse y comenzar a evaluar posibles reemplazos. “Estamos buscando opciones para cubrir la salida de dos jugadores relevantes”, adelantó Quinteros, dejando en claro que la intención es no perder competitividad en un año clave.

Montiel, otro caso clave

En la misma entrevista, Quinteros también se refirió a otro futbolista importante en su esquema: Santiago Montiel. Aunque no está en la lista de prescindibles, su continuidad también forma parte de las negociaciones.

“Es un chico que toma responsabilidades: si hay un penal, quiere patearlo; si hay un tiro libre, también. Siempre busca el arco. Cuando tenés un jugador así, querés más futbolistas con ese carácter. Sería ideal que se quede”, aseguró el entrenador.

Montiel representa para Quinteros un futbolista con personalidad, liderazgo ofensivo y determinación, cualidades que considera indispensables para un equipo en transición.