Formosa se destacó en la Olimpiada Nacional de Filosofía y reafirma su sistema educativo

La provincia de Formosa demostró el desarrollo educativo enmarcada en el Modelo Formoseño, impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, luego de una destacada participación en la Instancia Nacional de la Olimpiada de Filosofía de la República Argentina, realizada la semana pasada en San Miguel de Tucumán.

La delegación formoseña, integrada por estudiantes de nivel secundario, no sólo intervino activamente en los debates y reflexiones, sino que también regresó con importantes distinciones que posicionan a la provincia entre los referentes nacionales de la disciplina.

El evento reunió a jóvenes de todo el país y funcionó como un espacio privilegiado para que los alumnos formoseños demostraran su profundidad analítica y su capacidad para pensar las problemáticas contemporáneas desde la filosofía.

Unos brillantes resultados

En este marco, Joaquín Mauricio Arce, estudiante de la EPES N.º 51 "José Gervasio Artigas", obtuvo el Segundo Premio en el Nivel I (Ciclo Básico Secundario) por su ensayo "Hacer llevadera la tristeza".

Por su parte, Ramiro Alejandro Paredes, de la EPES N.º 10 "Carlos Pellegrini" y participante del Nivel II (Ciclo Secundario Orientado), recibió la Primera Mención Especial por su ensayo "La angustia como crisis existencial y las raíces a la desconexión", destacado por su originalidad y solidez argumentativa.

Los logros alcanzados son fruto del esfuerzo de los estudiantes, del acompañamiento y preparación brindada por los docentes asesores Mariano Andrés Gómez y Rolando Horacio Michatek, y del apoyo permanente de la Coordinación de Ciencias y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia.

La provincia fortalece la inclusión educativa

A través de la Dirección de Educación Especial, Domiciliaria y Hospitalaria, Formosa refuerza la inclusión educativa y capacita a docentes y equipos de gestión sobre neurodivergencias, con el fin de garantizar la plena integración de los niños al sistema. Recientemente se realizó un taller de planificación y técnicas para 29 instituciones del Nivel Inicial, llevado a cabo "en contra turno" para no suspender las clases.

Según el área de Educación Especial, esta formación continua es esencial para "planificar en diversidad" y es un pilar del sistema educativo, ya que ayuda a corregir actitudes y eliminar barreras para que la inclusión sea efectiva.

Además, se señaló que la "cuestión actitudinal" de los adultos es una barrera significativa para la inclusión, lo que subraya la importancia de este proceso de formación. Destacó el compromiso de los docentes y el rol del sistema educativo formoseño, que busca la calidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social. El área de educación especial se enfoca en la intervención con estrategias individualizadas, más allá del diagnóstico.