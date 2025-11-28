Es una de las "30 calles más cool del mundo" y queda en Palermo: hay desde parrillas hasta lugares de autor

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un gran atractivo a nivel internacional, sus lugares emblematicos, su alta gastronomía y su historia, la sitúan en un lugar muy elevado en la consideración de los turistas que gustan de recorrer el mundo. Entre los puntos principales que destacan a la ciudad, sus calles icónicas son uno de sus puntos más fuertes y, recientemente, la revista TimeOut, la cual se dedica a la cultura gastronómica y el turismo mundial, publicó un listado con las 30 calles "más cool" del planeta, entre las calles mencionadas, figura una de la Capital Federal.

Si bien al hablar de calles emblemáticas de Buenos Aires podrían aparecer un sinfin de nombres como la Avenida 9 de Julio o Caminito, en La Boca, la publicación de la reconocida revista londinense se decantó por una opción ubicada en el barrio de Palermo: la calle Guatemala.

Esta revista especializada en turismo destaca que esta vía de la ciudad porteña contiene grandes espacios gastronómicos, entre los que señala principalmente a la parrilla Don Julio y al bar notable El Preferido. Dos opciones que son distintas y encantadoras por igual. Mientras Don Julio se caracteriza por su asado y vacío de calidad premium y sus vinos de autor, El Preferido posee grandes platos como sus embutidos artesanales, las milanesas de solomillo y cualquier ensalada, debido a que cultivan sus propios vegetales. Este último cuenta con otra distinción no menos importante y es que el aclamado escritor Jorge Luis Borges lo tenía entres sus lugares favoritos.

Otros dos sitios que la revista señala como paradas obligatorias sobre la calle Guatemala son: Merienda y Obrador Florida. La opción dulce recomendada por este importante medio no podía ser menos y por ese motivo decidió destacar estos dos lugares y sus deliciosas comidas. Merienda es una reconocida cafetería que inauguró su primer local hace relativamente poco, en agosto de 2023, posee un estilo minimalista y fue tendencia en Instagram recientemente por su arquitectura aesthetic.

Otras opciones dentro de la calle Guatemala

Siguiendo el mismo orden, la ruta gastronómica de Guatemala continúa con ORNO, uno de los restaurantes con mejor calificación del barrio. Este cuenta con una amplia variedad de platos, lo que hizo crecer ampliamente al local, gracias a la increible cantidad de opciones que le brinda a sus comensales.

Finalmente, una última opción para los amantes del Brunch es Moshu, el cual se ubica sobre Guatemala en la zona de Palermo Viejo y se destaca por su alto nivel de pastelería.