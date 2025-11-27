Santilli se reúne con Jalil y empieza a sellar el apoyo de gobernadores para lograr su primer premio

Diego Santilli se reunirá con Raúl Jalil, el gobernador peronista de Catamarca aliado a la administración de Javier Milei. El ministro de Interior tendrá una foto especial hoy en medio de rumores de fuga de los diputados catamarqueños de Fuerza Patria que le daría la primera minoría en esa cámara a La Libertad Avanza. El Colo apunta a aprobar este año el Presupuesto 2026, su primer premio.

El encuentro entre el funcionario y el mandatario provincial será por la tarde en Casa Rosada. El horario varía porque antes Santilli se juntará a partir de las 15 en el Ministerio de Economía primero con Rolando Figueroa (Neuquén) y luego con Claudio Vidal (Santa Cruz). Con ambos cerrará junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, un acuerdo para seguir ampliando la eliminación de retenciones al crudo convencional, como ya lo hicieron con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Junto a Jalil y Santilli estarán Adorni y el director de ARCA, Juan Pazo. Como ya se hizo con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmarán un acuerdo para que empresas de Catamarca estén incluidas dentro del Régimen de "Exportación en planta". A partir del mismo, las compañías van a poder efectuar el control aduanero monitoreado de forma remota, lo que les va a permitir simplificar los trámites de exportación a consumo. "Esto es parte del trabajo del Gobierno Nacional para promover el comercio exterior y la actividad privada con menos trabas y menos costos", afirmaron en Balcarce 50.

Esta foto se da en medio de rumores de salida de cuatro diputados que responden a Jalil, que pretende armar un bloque propio provincial y un interbloque con otros gobernadores. Los legisladores son: Fernando Monguillot, Claudia Palladino, Fernanda Avila y Sebastián Nóblega. De darse esta salida, Fuerza Patria quedaría con 92 diputados y La Libertad Avanza con 93. Si sucede, a partir del 10 de diciembre, los violetas serán primera minoría.

Hoy hubo una cumbre clave para armar ese interbloque. Sáenz (Salta), Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) se reunieron en la Casa de Salta.

En cuanto a movimientos, el Gobierno recibió hoy una mala noticia y es que Silvia Lospennato seguiría en el bloque del PRO y no asumiría su banca en la legislatura porteña. En Casa Rosada se ilusionaban con que asuma su suplente, Lorena Petrovich, una bullrichista dispuesta a pasar al bloque libertario.