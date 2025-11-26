Queda en Buenos Aires y es gratuito: el parque acuático que es furor para llevar a los chicos en verano.

Existe un parque acuático en la Ciudad de Buenos Aires que tiene entrada libre y gratuita y es ideal para ir con los chicos en verano. Para los que no tienen pileta o quieren pasar un día al aire libre en familia, este plan es ideal.

Se trata del parque acuático de Villa Albertina, ubicado en el municipio de Lomas de Zamora, que cada verano se convierte en uno de los espacios más visitados por las familias del conurbano bonaerense. Cuenta con piletas enormes, toboganes y zonas de descanso, tanto para chicos como para grandes.

La entrada es libre y gratuita para todos los vecinos del municipio. Todos los veranos vuelve a llenarse de chicos, adolescentes y adultos que encuentran en este espacio una alternativa accesible para pasar el día.

El complejo cuenta con varias piscinas, juegos acuáticos pensados para diferentes edades, espacios verdes, canchas y sectores con sombra para comer, descansar o refrescarse. Algunas de las canchas son de básquet, cercanas a áreas recreativas y zonas especialmente pensadas para que los más chicos jueguen de manera segura.

Cómo obtener entrada libre y gratuita para el parque acuático de Lomas de Zamora

Aunque es un parque gratuito para los vecinos, el ingreso requiere inscripción previa a través del sitio web oficial del municipio. Los vecinos mayores de 18 años deben acreditar domicilio en Lomas de Zamora y realizar la reserva según el día de visita.

Los lunes se habilitan los turnos para miércoles, jueves y viernes. Los miércoles abren las inscripciones para sábados, domingos y feriados, según señalan en su sitio web. Este sistema permite ordenar el ingreso y garantizar que todos los visitantes puedan disfrutar del lugar sin aglomeraciones de personas.