Mega atracción en Córdoba: así será el parque acuático más grande de Argentina que abre en el verano 2026

Córdoba contará con el parque acuático más grande de Argentina: Infinito Water Park. El nuevo sitio de 13 hectáreas abrirá el 3 de enero de 2026 con más de 50 atracciones para personas de todas las edades. El proyecto busca impulsar el turismo en la provincia y revalorizar la zona.
Infinito Water Park: cómo será el nuevo parque para pasar el verano 2026
El Infinito Water Park contará con 50 atracciones y más 30 toboganes ubicados en siete áreas temáticas pensadas para personas de diferentes edades. El predio tendrá capacidad para 12.000 personas y se encontrará en el sur de la ciudad de Córdoba, a pocos metros de la avenida Circunvalación. Entre sus distintos atractivos se destacan:
- Pileta de olas artificiales que almacenará 3,5 millones de litros de agua, generará olas de hasta 1,8 metros y en la que se podrán meter 2500 personas al mismo tiempo
- Río lento de 500 metros
- Piscinas en playas de arena
- La torre de caída más alta de 36 metros
- Vuelta al Mundo de 108 metros de altura.
- Sector de reposeras y camastros
- Sector gastronómico con restaurantes temáticos
- Salas de entretenimiento
- Peatonal con locales comerciales
- Sector VIP
Además, durante la segunda etapa (entre 2026-2027), el parque sumará un área de juegos extremos con, por ejemplo, Palestra Indoor y Outdoor, Foampit, Big Air, Pump Truck, motocross y BMX, Street Plaza, Street League, Skate y BMX Freestyle, entre muchos otros más.
Infinito Water Park se alimentará de cuatro pozos de agua que toman el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y reciclará el agua mediante diez filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.
Todavía no se conoce con exactitud cuánto saldrán las entradas. Sin embargo, las estimaciones señalan que los tickets podrían valer entre 70.000 y 100.000 pesos. Estos se podrán adquirir a través de la página oficial o en la boletería del parque.
Un predio turístico con más que un parque acuático
El parque acuático se encontrará dentro del complejo Infinito Open de 40 hectáreas que, además del parque acuático, tiene prevista la construcción de un estadio y un shopping.
Infinito Arena, un espacio para shows
- Capacidad indoor para 14.000 espectadores
- Espacio outdoor para shows de hasta 50.000 espectadores
- Incluye campo, plateas, sector VIP y executive
- Puestos gastronómicos
- Estacionamiento
- Abrirá en 2027
Infinito Open Mall, el shopping a cielo abierto
- Predio de 14 hectáreas de 150.000 m2
- 253 locales comerciales
- 24 espacios gastronómicos
- 61 islas
- Estacionamiento outdoor para 3.900 vehículos
- Se espera que abra sus puertas entre 2027 y 2028
¿Dónde quedará el Infinito Water Park, el Parque Acuático más grande de Argentina?
El predio donde se construye el Infinito Water Park se encuentra a solo 10 minutos del centro de la ciudad de Córdoba. Se puede llegar en auto por Costanera, está a 15 minutos por Circunvalación del aeropuerto Taravella y a metros de la autopista Córdoba - Rosario.