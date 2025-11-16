Mega atracción en Córdoba: así será el parque acuático más grande de Argentina que abre en el verano 2026

Córdoba contará con el parque acuático más grande de Argentina: Infinito Water Park. El nuevo sitio de 13 hectáreas abrirá el 3 de enero de 2026 con más de 50 atracciones para personas de todas las edades. El proyecto busca impulsar el turismo en la provincia y revalorizar la zona.

Infinito Water Park: cómo será el nuevo parque para pasar el verano 2026

El Infinito Water Park contará con 50 atracciones y más 30 toboganes ubicados en siete áreas temáticas pensadas para personas de diferentes edades. El predio tendrá capacidad para 12.000 personas y se encontrará en el sur de la ciudad de Córdoba, a pocos metros de la avenida Circunvalación. Entre sus distintos atractivos se destacan:

Pileta de olas artificiales que almacenará 3,5 millones de litros de agua, generará olas de hasta 1,8 metros y en la que se podrán meter 2500 personas al mismo tiempo

que almacenará 3,5 millones de litros de agua, y en la que se podrán meter 2500 personas al mismo tiempo Río lento de 500 metros

de 500 metros Piscinas en playas de arena

La torre de caída más alta de 36 metros

Vuelta al Mundo de 108 metros de altura.

de 108 metros de altura. Sector de reposeras y camastros

Sector gastronómico con restaurantes temáticos

con restaurantes temáticos Salas de entretenimiento

Peatonal con locales comerciales

Sector VIP

Además, durante la segunda etapa (entre 2026-2027), el parque sumará un área de juegos extremos con, por ejemplo, Palestra Indoor y Outdoor, Foampit, Big Air, Pump Truck, motocross y BMX, Street Plaza, Street League, Skate y BMX Freestyle, entre muchos otros más.

Infinito Water Park se alimentará de cuatro pozos de agua que toman el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y reciclará el agua mediante diez filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.

El parque acuático tiene 13 hectáreas y cuenta con más de 50 atracciones y 30 toboganes

Todavía no se conoce con exactitud cuánto saldrán las entradas. Sin embargo, las estimaciones señalan que los tickets podrían valer entre 70.000 y 100.000 pesos. Estos se podrán adquirir a través de la página oficial o en la boletería del parque.

Un predio turístico con más que un parque acuático

El parque acuático se encontrará dentro del complejo Infinito Open de 40 hectáreas que, además del parque acuático, tiene prevista la construcción de un estadio y un shopping.

Infinito Arena, un espacio para shows

Capacidad indoor para 14.000 espectadores

Espacio outdoor para shows de hasta 50.000 espectadores

Incluye campo, plateas, sector VIP y executive

Puestos gastronómicos

Estacionamiento

Abrirá en 2027

Infinito Water Park abrirá el próximo 3 de enero de 2026 en Córdoba

Infinito Open Mall, el shopping a cielo abierto

Predio de 14 hectáreas de 150.000 m2

253 locales comerciales

24 espacios gastronómicos

61 islas

Estacionamiento outdoor para 3.900 vehículos

Se espera que abra sus puertas entre 2027 y 2028

¿Dónde quedará el Infinito Water Park, el Parque Acuático más grande de Argentina?

El predio donde se construye el Infinito Water Park se encuentra a solo 10 minutos del centro de la ciudad de Córdoba. Se puede llegar en auto por Costanera, está a 15 minutos por Circunvalación del aeropuerto Taravella y a metros de la autopista Córdoba - Rosario.