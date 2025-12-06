Chau Independiente: Gustavo Quinteros lo limpió del plantel del Rojo y se va al exterior

Chau Independiente: Quinteros lo limpió del plantel y se va al exterior

Independiente ya trabaja con todo en el mercado de pases venidero de la mano de Gustavo Quinteros y la dirigencia, por lo que ya piensan tanto en refuerzos como salidas. Una de ellas es la de un futbolista que no será tenido en cuenta por el DT para la temporada 2026 y ya no estaba en los planes de los cuerpos técnicos anteriores. De hecho, estuvo a préstamo en otro equipo argentino del cual ya regresó a Avellaneda, pero no tendrá rodaje de la mano del mencionado entrenador.

Se trata de Ignacio Maestro Puch, delantero surgido en Atlético Tucumán que vistió la camiseta de la Selección Argentina a nivel juvenil y se desempeñó hasta hace poco en San Martín de San Juan. Con el descenso consumado del "Santo" a la Primera Nacional, el atacante fue uno de los que no continuó más allá de que estaba cedido por el "Rey de Copas". En las últimas horas se conoció dónde será su próximo destino y no jugará en nuestro país.

Los motivos de su regreso a Independiente tienen que ver con lo sucedido con el equipo sanjuanino, por lo que se interrumpió el préstamo que acordaron hasta diciembre del 2026. De esta manera, quedó nuevamente a disposición del "Rojo" pero el DT no lo tendrá en cuenta, por lo que se vio en la obligación de buscar un nuevo destino. Rápidamente lo encontraron y se sumará al Puebla de México, que realizó una oferta que conformó a la dirigencia.

Ignacio Maestro Puch será parte del club mexicano hasta finales del año que viene a modo de cesión sin cargo. A su vez, en lo acordado hay opciones de compra en junio por un millón y medio o en diciembre por dos millones de dólares. Por supuesto, allí todo dependerá del rendimiento del futbolista y el lugar que tenga en su nuevo equipo el año próximo.

La estadísticas de Maestro Puch en su carrera

Partidos jugados : 104.

: 104. Clubes : Atlético Tucumán e Independiente.

: Atlético Tucumán e Independiente. Goles : 11.

: 11. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: 0.

Las posibles bajas de Independiente en el mercado de pases

Mientras Kevin Lomónaco sigue siendo uno de los principales candidatos a dejar el club el año próximo, además de que el propio DT anticipó que se quedará, hay un interés por parte del Monterrey de México por el zaguero que tuvo un 2025 más que positivo. No es el único al que apuntan desde el exterior, ya que también Felipe Loyola podría irse en el mercado de pases venidero como también el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés.

Este último finaliza su contrato en diciembre y no tiene su continuidad asegurada. Por otro lado, Baltasar Barcia regresará después de su préstamo en Boston River de Uruguay pero podría volver a dicho país ya que está en el radar de Nacional de Montevideo para convertirse en refuerzo. Gabriel Ávalos, por su parte, está en el radar de Talleres de Córdoba y es pretendido por Carlos Tevez, quien ya lo dirigió en el "Rojo".