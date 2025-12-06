Empleados de comercio recibirán un bono de $60.000 hasta marzo

El sindicato de Comercio y las cámaras empresarias del sector firmaron otorgar un nuevo bono de $60.000 para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. También extendieron hasta marzo la suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada meses atrás.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron este sábado un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

Según se informó, las partes pactaron "otorgar una suma fija no remunerativa de $60.000, en carácter de recomposición, a abonarse en cada uno de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo", y que se extingue con el pago mensual de cada una de ellas. En lo acordado también se establece que el último bono correspondiente a marzo "se incorporará al salario básico en su valor nominal en el mes de abril de 2026".

Por otro lado, también se pactó que la suma fija no remunerativa de $40.000, que había sido previamente acordada por las partes intervinientes el 26 de junio de 2025, continúe "hasta el mes de marzo 2026 inclusive", en los mismos términos y con los idénticos alcances.

"Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2026 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", se indicó.

En el comunicado también se aclara que estos incrementos "no son vinculantes" para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, pese a que "las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación".

Otro bono para trabajadores de supermercados

En paralelo, la Faecys alcanzó un acuerdo con las principales cadenas de cadenas de supermercados del país para la entrega de un bono extraordinario de fin de año por un monto de $170.000 para todos los trabajadores del sector. El acuerdo, impulsado por el Secretario General de Faecys, Armando Cavalieri, fue sellado con los representantes de empresas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%, entre otras cadenas minoristas.

Según informó la Federación, la suma extraordinaria busca “acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo”. La Faecys destacó que la consecución de este bono fue producto de “un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes”, en línea con el compromiso de sostener el poder adquisitivo de los empleados de comercio.