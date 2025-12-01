Un importante supermercado mayorista cerró sus puertas en Mar del Plata y despidió a sus trabajadores por la crisis de Javier Milei

Por la crisis económica estructural devenida de la mala gestión de Javier Milei y sus ministros, otro comercio cierra en Mar del Plata dejando en la calle a sus trabajadores. Se trata del supermercado mayorista Caromar, que en el último tiempo decidió abandonar la ciudad y dejó sin trabajo a 15 empleados.

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) denunció el accionar de la empresa, que se inscribe en un proceso más amplio de "reestructuración comercial", que incluye el cierre de otras cuatro sucursales a nivel nacional.

El conflicto con SECZA

Pese al cierre de la sucursal marplatense, desde el gremio indicaron que Caromar mantiene plena continuidad laboral y productiva en múltiples localidades del país. Los empleados despedidos sostienen que la empresa conserva una estructura industrial sólida con plantas dedicadas a la fabricación de detergentes, alcohol y productos químicos por lo cual es incompatible que aleguen "una situación de fuerza mayor" que imposibilita su actividad.

El gremio cuestionó a la empresa Caromar por intentar encuadrar los despidos a los trabajadores bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, una figura legal que le permitiría pagar solo el 50% de las indemnizaciones por la existencia de una razón de “fuerza mayor”.

“No existe cese de actividades ni un hecho excepcional que impida el normal funcionamiento de la empresa. No permitiremos que se utilicen causales inexistentes para perjudicar a quienes han sostenido la operación de la firma durante años”, expresaron desde SECZA.

Las indemnizaciones en la mira

El gremio le exige a la empresa que abone el 100% de las indemnizaciones a todos los trabajadores afectados y se puso a su disposición para acompañarlos durante el proceso y garantizar que se respeten íntegramente sus derechos laborales.

Este supermercado se suma a los cientos de comercios que fueron golpeados por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, especialmente del sector productivo. Según referentes empresariales de Mar del Plata la crisis ocasionó casi 300 despidos en el último año, en una ciudad que históritcamente se destacó por su industria textil.

El contexto suma la caída del poder adquisitivo, la baja del turismo y la apertura de importaciones que profundiza la pérdida de empleo. “Las empresas están despidiendo gente, y esto va a seguir si no cambia el modelo”, expresaron desde el gremio y graficaron con el ejemplo de la marca Mauro Sergio, que suspendió a 175 trabajadores hasta marzo de 2026.