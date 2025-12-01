¿Se usará en el Mundial 2026? La regla "antisimulación" que la FIFA va a probar

La prueba se realizarán con la nueva edición de la Copa Árabe

Uno de los problemas que la FIFA detectó y que busca erradicar de los partidos son los baches que se generan cuando algunos jugadores simulan una lesión con el fin de que el marcador no se modifique. Es por ello que en la Copa Árabe 2025 se pondrá a prueba y observación una regla "antisimulación" que puede llegar a modificar de gran manera cómo se disputarán la temporada 2026.

Para algunos equipos, se trata de una estrategia clara para obtener la victoria en los partidos, no importa si es el marco de un encuentro en una instancia de eliminación directa o de un campeonato con gran cantidad de fechas. Mientras que otros recurren a esta posibilidad en determinados momentos. Lo importante es que la FIFA detectó que hay un promedio de un tiempo de juego que oscila entre los 50 y 55 minutos de los 90 que están asegurados.

La FIFA notó que el tiempo de juego neto apenas logra superar un tiempo

"Si un jugador realmente está lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si no lo está, la obligación de salir del campo actuará como disuasivo", señaló Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, en conferencia de prensa. “Necesitamos proteger el juego y a quienes lo practican. Esta prueba apunta exactamente a eso”, profundizó sobre la decisión de una medida que puede cambiar todo.

“El objetivo es simple: que se juegue más y se pierda menos tiempo”, señaló. La propuesta se basa en que el partido podrá detenerse las veces que sean necesarias, pero el jugador atendido por un médico tendrá que dejar el campo de juego durante dos minutos sin excepción. El único que tiene permitido regresar de forma inmediata es el arquero porque el arco no puede quedar desprotegido bajo ninguna razón.

Por otro lado, Collina señaló que el árbitro podrá permitir el cambio de manera inmediata en caso de que se constate que se trata de una lesión de gravedad. De esta forma, se anula espera de los minutos para que un equipo quede con los 11 profesionales en cancha. En caso de que esta regla funcione en la Copa Árabe, la FIFA tiene decidido presentarla en la International Football Association Board (IFAB), que se encarga de definir las reglas con las cuales el deporte debe regirse en cualquier parte del planeta.

Una vez que la IFAB determine que las pruebas de la regla "antisimulación" sean positivas, se va a decidir que entre en vigencia después del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Esto es producto de que una gran cantidad de ligas del planeta reinician sus temporadas en julio.