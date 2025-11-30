6 mil Airbus A320 tuvieron un fallo en el software de control de navegación provocado por la radiación solar.

Airbus enfrentó un problema grave que obligó a dejar en tierra a 6000 aviones A320, la familia de aeronaves más vendida a nivel global. La causa fue un fallo en el software de control de navegación provocado por la radiación solar, que afectó el sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), responsable de manejar los elevadores y alerones del avión.

Este defecto se identificó luego de un incidente ocurrido el 30 de octubre en Estados Unidos, cuando un Airbus A320 de Jet Blue sufrió una falla informática durante un vuelo entre Cancún y Newark. El avión descendió abruptamente sin que los pilotos pudieran intervenir, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, y causó heridas a varios pasajeros.

Actualización del software y normalización de servicios

Desde entonces, Airbus inició una actualización urgente del software en más de 5000 unidades sin mayores inconvenientes, según informó el ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot. Sin embargo, cerca de un centenar de aeronaves siguen inmovilizadas porque el problema afectó a sus sistemas de manera más duradera.

Las repercusiones se sintieron a nivel mundial. Desde Filipinas hasta Colombia, las aerolíneas debieron ajustar sus operaciones. Por ejemplo, Avianca reportó que más del 70% de su flota se vio afectada, lo que generó cancelaciones y la suspensión de venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.

American Airlines anticipó “algunos retrasos” relacionados con la actualización de sus aproximadamente 340 aviones, que esperaban tener listos para el sábado. Air France aseguró que ese mismo día podría transportar a todos sus pasajeros, salvo aquellos en vuelos regionales del Caribe.

En Europa, Lufthansa comunicó que la mayoría de las actualizaciones se completaron durante la noche y la mañana del sábado, y que no prevén cancelar vuelos, aunque podrían registrarse retrasos puntuales. Easy Jet, por su parte, afirmó que terminó la intervención en todos sus A320 y no canceló ninguna operación.

Jet Blue y Delta Airlines también comenzaron las modificaciones necesarias en sus A320 y A321, mientras que en México las aerolíneas low costs Volaris y Viva Aerobús anticiparon demoras en sus vuelos, aunque no aclararon cuántos se verán afectados.

Actualmente, según la consultora Cirium, hay en servicio alrededor de 9.400 aviones de esta familia en todo el mundo, lo que explica por qué este problema tuvo un impacto tan global.