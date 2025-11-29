Xabi Alonso alarmó sobre el sufrimiento de Mastantuono por la lesión en Real Madrid

Mastantuono evoluciona tras su pubalgia en el Real Madrid, pero Xabi Alonso explicó por qué debió frenarlo y cuándo volvería al equipo.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, encendió la alarma este sábado al admitir que Franco Mastantuono venía “sufriendo en la cancha” antes de ser frenado por una pubalgia. El español detalló cómo fue el proceso que obligó a apartarlo y, además, anticipó cuándo podría reaparecer el jugador de la Selección Argentina, una de las mayores promesas surgidas del fútbol argentino.

La preocupación por Mastantuono creció en la "Casa Blanca" luego de que Alonso reconociera públicamente que el juvenil venía arrastrando molestias cada vez más difíciles de sobrellevar. En la antesala del duelo ante Girona, que será este domingo por la fecha 14 de La Liga, el técnico blanco admitió que el argentino “estaba padeciendo en la cancha”, motivo por el cual se decidió detener su participación para evitar un problema mayor.

El exentrenador de Bayer Leverkusen explicó que la pubalgia que lo afectaba se había manifestado incluso antes del cruce ante Liverpool por Champions, disputado el 4 de noviembre. Desde entonces, la joya de 18 años quedó fuera de varios compromisos importantes y también fue descartado de la Selección Argentina para la gira por Angola.

Diez días clave: el proceso que marcó su recuperación

Alonso confirmó también que Mastantuono ya acumuló “diez días de entrenamientos sin dolor”, una noticia alentadora para el cuerpo técnico y para el propio jugador, que desde su llegada a España ha sido una pieza a la que el entrenador mira con especial atención. “Ahora trabaja con normalidad. Ya es uno más y debe reintegrarse a la dinámica del grupo”, aseguró.

Ese lapso libre de molestias fue determinante para que el conductor del conjunto madrileño analizara incluirlo nuevamente entre los convocados. Aunque evitó confirmar su presencia ante Girona, dejó entrever que la decisión está muy cerca de concretarse.

El impacto de la lesión: partidos perdidos y proyección frenada

La pubalgia obligó a Mastantuono a perderse tres encuentros de La Liga (Rayo Vallecano y Elche), además del duelo ante Olympiacos por la Champions League. Su ausencia coincidió con una seguidilla exigente del calendario europeo, justo cuando el futbolista buscaba consolidarse como una alternativa frecuente en el mediocampo merengue.

Pese a la baja, el Real Madrid se mantiene competitivo: es escolta del Barcelona en el torneo local y ocupa la quinta posición en la fase de liga de la Champions, a tres puntos del líder Arsenal.

El respaldo de Alonso: elogios y proyección a futuro

Desde su arribo en el último mercado, el ex-River Plate disputó 689 minutos, anotó un gol, dio una asistencia y se ganó la aprobación del entrenador. Alonso no ocultó su entusiasmo por el potencial del argentino: “Su adaptación fue excelente y me fascina la calidad que tiene. Aporta muchísima energía… y ese gen competitivo es esencial para nuestra forma de jugar”.

Para el técnico, la combinación entre intensidad, técnica y madurez es lo que convierte a Mastantuono en un proyecto a largo plazo para el conjunto blanco. “Lo vamos a disfrutar mucho tiempo”, sentenció, dejando claro que su rol será cada vez más relevante.

¿Cuándo volverá a jugar?

Si bien Alonso no confirmó la fecha exacta del regreso, todo indica que la vuelta del mediapunta está próxima. Su reinserción dependerá de cómo responda en los entrenamientos previos al viaje a Cataluña y de la evaluación final del departamento médico.

En el Madrid existe consenso en que no es momento de acelerar los tiempos. La intención es que Mastantuono vuelva al ritmo competitivo recién cuando no exista ningún rastro de dolor, evitando recaídas que podrían comprometer su temporada.