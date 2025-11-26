Video: el gol de Julián Álvarez por Champions frente al Inter de Milán de Lautaro Martínez

Otro gol de Julián por Champions: el Atlético de Madrid le gana 1 a 0 al Inter de Milán.

Julián Álvarez volvió a convertir un gol en Champions League para el Atlético de Madrid: en esta ocasión, la 'Araña' anotó contra el Inter de Milán de Lautaro Martínez, su dupla de ataque en la Selección Argentina, a los ocho minutos del primer tiempo en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase regular. El ex River Plate aprovechó un despeje de la defensa que rebotó en su compañero Álex Baena para poner el 1 a 0 parcial, con un poco de suspenso: el árbitro lo anuló en primera instancia por una mano, pero finalmente corrigió su fallo a instancias del VAR.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid e Inter de Milán?

El partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Francois Letexier.

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán: ficha técnica

Torneo: UEFA Champions League 2025/26 (Fase de Liga, Jornada 5).

UEFA Champions League 2025/26 (Fase de Liga, Jornada 5). Fecha: Miércoles 26 de noviembre.

Miércoles 26 de noviembre. Horario: 17 horas (Argentina).

17 horas (Argentina). Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Riyadh Air Metropolitano. Árbitro principal: Francois Letexier.

Francois Letexier. Transmisión: Fox Sports.

Fox Sports. Streaming: Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Noticia en desarrollo...