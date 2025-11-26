Video: el gol de Julián Álvarez por Champions frente al Inter de Milán de Lautaro Martínez

EN VIVO
Video: el gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid por Champions League frente al Inter de Milán de Lautaro Martínez. Cómo fue el tanto de la 'Araña'.

26 de noviembre, 2025 | 17.25

Julián Álvarez volvió a convertir un gol en Champions League para el Atlético de Madrid: en esta ocasión, la 'Araña' anotó contra el Inter de Milán de Lautaro Martínez, su dupla de ataque en la Selección Argentina, a los ocho minutos del primer tiempo en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase regular. El ex River Plate aprovechó un despeje de la defensa que rebotó en su compañero Álex Baena para poner el 1 a 0 parcial, con un poco de suspenso: el árbitro lo anuló en primera instancia por una mano, pero finalmente corrigió su fallo a instancias del VAR.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid e Inter de Milán?

El partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Francois Letexier.

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán: ficha técnica

  • Torneo: UEFA Champions League 2025/26 (Fase de Liga, Jornada 5).
  • Fecha: Miércoles 26 de noviembre.
  • Horario: 17 horas (Argentina).
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
  • Árbitro principal: Francois Letexier.
  • Transmisión: Fox Sports.
  • Streaming: Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

