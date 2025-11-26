Atlético Madrid de Julián Álvarez vs. Inter de Lautaro por Champions League: hora, TV en vivo y streaming

Atlético de Madrid buscará mantener su impresionante fortaleza en el Metropolitano cuando reciba a Inter de Milán este miércoles, en un duelo que enfrentará a dos equipos con récords perfectos: los colchoneros no conocen la derrota en casa en la Champions League (apenas una caída en sus últimos 16 partidos europeos en su estadio), mientras que los nerazzurri mantienen un puntaje perfecto con cuatro victorias en cuatro presentaciones en la fase de liga. Por otro lado, este partido tiene un condimento especial para el público argentino ya que se cruzan Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid e Inter de Milán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid e Inter de Milán?

El partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Francois Letexier.

El conjunto colchonero llega a este compromiso con seis puntos en la fase de liga, producto de dos victorias y dos derrotas que lo dejan en una posición todavía no asegurada para la clasificación a los playoffs. Los de Simeone necesitan seguir sumando puntos para garantizar su presencia en la siguiente ronda, y su fortaleza en el Metropolitano será clave: el equipo madrileño ha perdido apenas uno de sus últimos 16 partidos de Champions League en su estadio, con 10 victorias en los últimos 11 encuentros disputados en casa.

Atlético de Madrid atraviesa un gran momento de forma, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones que lo han ubicado en la cuarta posición de La Liga. La más reciente fue un triunfo ante Getafe el fin de semana pasado, que se sumó a la victoria por 3-1 sobre Union Saint-Gilloise en la Champions League a principios de este mes, con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente.

Este partido representa una revancha del enfrentamiento de la fase eliminatoria de 2024, cuando ambos equipos se cruzaron y el Atlético logró eliminar al Inter en una definición por penales tras ganar el partido de vuelta en el Metropolitano. Simeone, quien tiene una historia personal con el club italiano por haber jugado allí como futbolista, volverá a enfrentar a uno de sus ex equipos en un duelo de alta tensión.

Por su parte, el Inter de Milán llega a este encuentro con un récord impecable en la competición: cuatro victorias en cuatro partidos disputados, lo que lo convierte en uno de los únicos tres equipos junto al Bayern Munich y Arsenal que mantienen el 100% de efectividad en la fase de liga. Los nerazzurri tienen la posibilidad de hacer historia este miércoles, ya que nunca antes en su trayectoria han conseguido ganar sus primeros cinco partidos de una fase de grupos en la Champions League.

El equipo dirigido por Simone Inzaghi ha demostrado una solidez defensiva impresionante en la competición europea, con 11 clean sheets en sus últimos 13 partidos de Champions League. Además, han anotado al menos dos goles en cada uno de sus cuatro encuentros de esta fase de liga, incluyendo la victoria por 2-1 sobre Kairat en su presentación más reciente. Los finalistas de la edición pasada, que cayeron en mayo en su segunda final en tres temporadas, se encaminan hacia una clasificación automática a la siguiente ronda.

Sin embargo, el Inter no llega en su mejor momento en el plano doméstico. El equipo cayó 1-0 ante AC Milan en el Derby della Madonnina el fin de semana pasado, resultado que lo hizo descender a la cuarta posición en la Serie A. Esta derrota se sumó a caídas recientes ante Napoli y Juventus, lo que evidencia cierta irregularidad en el campeonato italiano. Además, el Inter tiene un historial complicado contra equipos españoles en fases de grupos, habiendo ganado apenas uno de sus últimos 15 partidos ante rivales de España en esta instancia de la competición.

Formaciones probables de Atlético de Madrid e Inter

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Santiago Ruggeri; Giovanni Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Alexander Sorloth, Julián Álvarez.

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, deberá lidiar con algunas ausencias para este encuentro decisivo. Robin Le Normand está descartado por una lesión en la rodilla, mientras que Marcos Llorente, quien ya ha marcado tres goles en la fase de liga, y el experimentado arquero Jan Oblak son duda para el partido. Si Oblak no puede estar disponible, Juan Musso haría su primera aparición europea de la campaña tras haber mantenido su arco invicto contra Getafe el fin de semana.

En el ataque, Antoine Griezmann fue preservado en el partido del fin de semana y volverá a estar disponible para competir por un lugar junto a Julián Álvarez en la delantera, disputándose la titularidad con Alexander Sorloth. El delantero argentino llega en un gran momento, habiendo marcado 14 goles en la Champions League desde el inicio de la temporada pasada, cifras que lo convierten en una de las principales amenazas ofensivas del equipo colchonero.

Por el lado del Inter, el entrenador Simone Inzaghi tendrá varias bajas importantes para afrontar este compromiso. Denzel Dumfries continúa lidiando con un problema en el tobillo y podría perderse el partido nuevamente, uniéndose a Henrikh Mkhitaryan y Matteo Darmian en la lista de ausencias, el mismo trío que se perdió el Derby della Madonnina. Con Mkhitaryan fuera de combate, Petar Sucic y Piotr Zielinski competirán por un lugar en el mediocampo, mientras que Carlos Augusto podría ocupar la posición de lateral derecho en reemplazo de Dumfries.

En el ataque nerazzurro, Lautaro Martínez se prepara para alcanzar un hito importante al disputar su partido número 50 como titular en la UEFA Champions League. El capitán del Inter llega en un momento excepcional, habiendo marcado 12 goles en sus últimos 11 partidos de la competición europea. El argentino formará dupla con Marcus Thuram, quien se impuso en la pelea por la titularidad sobre Ange-Yoan Bonny y Francesco Pio Esposito.

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán: ficha técnica