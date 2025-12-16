Una madre perdió $17 millones recaudados para la fiesta de egresados de su hija: "Problemas con el casino"

Faltando muy poco para la realización de la fiesta de egresados, un grupo de estudiantes de Misiones se dio cuenta de que faltaban más de 17 millones de pesos en la cuenta que recolectaba colectivamente el costo del evento. Los alumnos y las familias de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado se dieron cuenta de que alguien les había robado.

El fondo común había sido armado con aportes mensuales de las familias de dos cursos durante un año. Este, era administrado por una mamá que había sido elegida por todos para ocupar ese rol. La diferencia en los valores se hizo evidente cuando intentaron saldar los últimos pagos y notaron que casi ninguno de los servicios contratados estaba cubierto.

La indignante explicación del robo

En todo este tiempo, algunos padres y madres le habían solicitado a la mujer encargada de administrar que mostrara los comprobantes de pago y los contratos de los servicios señados hasta el momento, pero ésta nunca les ofrecía documentación concreta ni datos certeros. “Confiamos y no controlamos”, admitió una de las mamás del grupo de egresados.

Cuando confirmaron que el catering, la música, la iluminación y las fotos no estaban pagas y que solo figuraba en los controles administrativos la seña del salón, la mujer a cargo del dinero dijo que le habían robado la plata y que no tenía forma de cubrir los gastos.

Pero la indignación fue peor cuando comenzó a circular un chat de WhatsApp donde la administradora (Romina R.) admitía que era adicta al juego. "Tengo problemas con el casino", decía en una parte del mensaje y agregaba: "Pensando que iba a recuperar fue enterrando cada vez más".

Llantos, decepción y un gesto solidario para remediar lo que pasó

“Había compañeros llorando, nadie sabía si la fiesta se hacía o no”, contó una de las egresadas. Además explicó que el dinero se guardaba en una billetera virtual y que en ocho meses habían juntado alrededor de 17 millones y medio de pesos. Solo una parte mínima se había destinado a pagos reales asociados a la fiesta de egresados.

Pese al shock, toda la comunidad actuó rápidamente para resolver el problema y realizar la fiesta. Hasta el intendente de la ciudad colaboró de manera personal para que los egresados no se quedaran sin su celebración: lograron así juntar 8 millones de pesos.

En medio del caos por todo lo que estaba pasando, los propios estudiantes decidieron que la hija de la mujer que administraba el dinero participara de la fiesta. “Ella no tiene la culpa”, dijeron.

La denuncia penal ya fue presentada y la Justicia avanzará para determinar qué ocurrió con el dinero y qué pena le cabe a la mujer que lo sustrajo. "Es una de las estafas más grandes que se recuerdan en la ciudad”, calificó uno de los padres de los alumnos, quien también es abogado.