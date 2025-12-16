Armado federal: Kicillof viaja a Formosa y suma una nueva foto con Gildo Insfran

El gobernador Axel Kicillof cruzará las fronteras de la provincia de Buenos Aires y, este miércoles, estará gran parte de la jornada en Formosa, en donde se mostrará con Gildo Insfran y sumará una nueva foto con un par de cara a un armado federal que se irá profundizando a lo largo del 2026. Según detallaron a El Destape, "la comitiva provincial viajará a Formosa el martes por la tarde".

El dirigente buscará sumar músculo político en una semana política por demás caliente con el proyecto de reforma laboral que envió Javier Milei al Congreso y que el jueves tendrá la primera pulseada en la calle con la marcha federal que están organizando gremios, sindicatos y distintas fuerzas políticas, entre ellas el peronismo. Un par de días antes, este martes, el mandatario provincial decidió reunirse con legisladores nacionales en la Casa de la Pampa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La agenda en Formosa

La primera actividad está prevista que comience a las 8 de la mañana. Los gobernadores visitarán el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Néstor Kirchner”, una institución de referencia a nivel nacional e internacional en cuidados de la salud, investigación y desarrollo.

A las 9 de la mañana y en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, firmarán un convenio de cooperación entre ambas provincias. Además, Axel Kicillof será declarado “Huésped de Honor”. El Polo es un predio de 574 hectáreas que vincula la formación de técnicos en Mecatrónica y Desarrollo de Software, con empresas que crean los dispositivos para las ciudades del futuro. El desarrollo va desde el combustible para plantas nucleares hasta dispositivos de diagnóstico por imágenes.

La tercera recorrida será la visita al Instituto Politécnico “Doctor Alberto Marcelo Zorrilla”; el mismo fue creado con el objetivo de brindar educación técnica y tecnológica con énfasis en el desarrollo económico local, de referencia del desarrollo científico, tecnológico aplicado a la producción, llevará su nombre, honrando su memoria y legado de compromiso con la educación formoseña.

Y luego de ello Kicillof visitará la Planta de Biosiderurgia, que produce arrabio verde, un mineral que se utiliza para la producción de acero y otros productos derivados del hierro. Alrededor de las 13 horas, el mandatario recorrerá junto a Insfran el Parque Acuático “17 de octubre”, y la piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo del Centro de Educación Física nº 1. El Parque se inauguró en 2019 y es de acceso gratuito para toda la Comunidad. Tiene más de 3,5 hectáreas y cuenta con diferentes tipos de piletas, toboganes e instalaciones recreativas para todas las edades. Luego de las actividades mencionadas la comitiva retornará a la provincia de Buenos Aires.