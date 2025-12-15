Se viene la Copa Sudamericana 2026 de lujo: River, Racing, San Lorenzo y Neymar presentes

Se viene una Copa Sudamericana 2026 apasionante.

La Copa Sudamericana 2026 será de lujo, con la presencia de tres clubes grandes de Argentina que ya fueron campeones del torneo. De hecho, el primer monarca del certamen continental bajo esta denominación fue San Lorenzo, que la ganó en el 2002 y volverá a decir presente ahora de la mano de Damián Ayude. River Plate también participará con Marcelo Gallardo en el banco, tras el título con el mismo "Muñeco" en el 2014. Racing, que se coronó en el 2024 con Gustavo Costas, regresará al torneo después de haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Los otros cuadros nacionales que estarán son Tigre (subcampeón en el 2012); Barracas Central y Deportivo Riestra, los cuales jugarán una competencia internacional por primera vez en su historia. En cuanto a los otros colosos argentinos, Boca Juniors será el único que jugará la Libertadores e Independiente, el único sin presencia continental. A pesar de las dudas iniciales, luego de haberse salvado del descenso con lo justo, todo indica que Neymar estará con la camiseta de Santos de Brasil.

Otros elencos de una gran trascendencia en América que disputarán la Copa Sudamericana 2026 serán Atlético Mineiro, San Pablo y Gremio de Brasil; Olimpia de Paraguay; América de Cali y Millonarios de Colombia; Defensor Sporting de Uruguay; Universidad de Chile; Caracas de Venezuela y Cienciano de Perú, que le ganó a River la final en el 2003.

¿Quiénes juegan la Copa Sudamericana 2026?

Los equipos confirmados hasta hoy lunes 15 de diciembre del 2025 son los siguientes:

Argentina: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra.

Brasil: Santos, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Bragantino.

Santos, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Bragantino. Uruguay: Defensor Sporting, Racing, Boston River y Montevideo City Torque.

Defensor Sporting, Racing, Boston River y Montevideo City Torque. Paraguay: Olimpia, Nacional, Sportivo Trinidense y Recoleta.

Olimpia, Nacional, Sportivo Trinidense y Recoleta. Colombia: América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga. Chile: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal.

Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. Bolivia: Independiente Petrolero y Guabirá.

Independiente Petrolero y Guabirá. Ecuador: Libertad y Orense.

Libertad y Orense. Venezuela: Caracas, Monagas, Academia Puerto Cabello y Metropolitanos.

Caracas, Monagas, Academia Puerto Cabello y Metropolitanos. Perú: Cienciano, Melgar, Alianza Atlético y Garcilaso.

Racing ganó la Copa Sudamericana en el 2024 y ahora vuelve a jugarla.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

El azar determinará los grupos y el cuadro en general del campeonato el jueves 18 de diciembre del 2025 desde las 12 horas de Argentina en Luque, Paraguay. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

¿Cuándo empieza y termina la Copa Sudamericana 2026?

A falta de la confirmación oficial, el certamen iniciaría el 3 de marzo y culminaría el 21 de noviembre.