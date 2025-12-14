Independiente festejó la derrota de Racing y adiós Copa Sudamericana 2026

Independiente, feliz por la derrota de Racing pero sin Copa Sudamericana 2026.

Independiente tuvo un sabor agridulce durante la noche del sábado 13 de diciembre del 2025. Si bien los hinchas festejaron la derrota de Racing frente a Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, la realidad es también que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se quedó afuera de la Copa Sudamericana 2026.

Como el "Pincha" de Eduardo Domínguez terminó por debajo del "Rojo" en la tabla anual, no se abrió ese cupo para la clasificación y el cuadro de Avellaneda no participará en el segundo certamen continental en importancia. Ello implica no solamente un perjuicio económico, ya que perderá el millón de dólares de base que entrega la Conmebol por estar en la fase de grupos, sino que además le costará más retener a las principales figuras de la formación.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana 2026: cómo repercute en los planes de Quinteros

Ausente a nivel internacional en la temporada que ya se avecina, costará mucho más retener a los mejores jugadores. Es que tanto Kevin Lomónaco como Felipe Loyola son los grandes apuntados desde el exterior, por lo que ahora tienen más chances de partir, con apenas dos competencias en disputa por semestre. Lo que juega a favor del "Rey de Copas" en este sentido es que no es el mercado de pases más fuerte de Europa, ya que la ventana principal en el Viejo Continente es la de mediados de cada año.

De igual forma, hay otras ligas que pueden aparecer con fortunas de por medio como las de Brasil, Estados Unidos, China o Arabia Saudita. El director técnico ya pidió públicamente que Loyola y Lomónaco se queden, al igual que otros futbolistas titulares como el capitán Rodrigo Rey, Rodrigo Fernández Cedrés y Santiago Montiel.

Con mucho tiempo de descanso al haber quedado afuera del Clausura en la fase de grupos, Quinteros tiene tiempo de sobra ahora en Independiente para planificar las vacaciones del plantel, el regreso al trabajo para los estudios médicos de rutina, la pretemporada y los amistosos antes del comienzo de la campaña oficial por los puntos. Sin demasiado dinero disponible, a excepción de que vendan a Lomónaco o Loyola, la intención es ir por cuatro refuerzos: un central, un mediocampista mixto, un volante ofensivo y un centrodelantero.

El fixture de Independiente en el Torneo Apertura 2026