Desde Independiente, Bochini picanteó a Racing antes de la final contra Estudiantes: "Un 10%"

Desde Independiente, Bochini picanteó a Racing antes de la final contra Estudiantes

Ricardo Enrique Bochini rompió el silencio en la previa de la final entre Racing y Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, con una picante chicana para la "Academia". El máximo ídolo de Independiente habló en una entrevista con un medio partidario del "Rojo" y aprovechó la ocasión para referirse al presente del conjunto de Gustavo Costas que este sábado 13 de diciembre jugará contra el "Pincha" en Santiago del Estero. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender, más aún entre los fanáticos del "Rey de Copas".

El "Bocha", campeón de todo con el club y del mundo con la Selección Argentina en México 1986, opinó sobre la actualidad del eterno rival en una charla con Infierno Rojo en la que lo minimizó. Con sus palabras, comparó lo que viven tras consagrarse a nivel continental y estar a un paso de conseguir un título local con lo que logró con la camiseta del equipo en el que jugó toda su carrera. Además, el eterno diez de Independiente analizó todo lo sucedido en 2025 con los hoy comandados por Gustavo Quinteros, que pueden meterse en la Copa Sudamericana si Racing gana el campeonato.

La picante chicana de Bochini desde Independiente contra Racing, antes de la final del Clausura ante Estudiantes

"La situación de Racing hoy es un 10% de lo que era Independiente cuando ganaba tantas cosas... Ganaron una Sudamericana que Independiente ganó en 2010 y 2017. Se inventó la Recopa que, si nosotros la hubiésemos jugado cuando ganábamos la Libertadores, tendríamos un montón", disparó Bochini en la mencionada nota, en la que además agregó: "Independiente no tiene que jugar la Sudamericana porque Racing salga campeón. Independiente tiene que pensar en ganar un campeonato el año que viene y jugar la Libertadores, pensar en cosas grandes". Por otro lado, añadió que "la gente tiene que festejar" si el campeón es Estudiantes de La Plata.

El "Bocha" también opinó de lo que fue el 2025 del "Rojo", entre lo sucedido a nivel local e internacional. "El balance no fue bueno porque había hecho un primer semestre bueno estando a la altura y podía haber ganado el campeonato, pero en el segundo estuvo muy flojo", analizó el astro. Por último, recordó la eliminación de la Sudamericana y sobre el nuevo DT destacó que "lo poquito bueno fue la llegada de Quinteros que es un gran técnico pero no le dio para entrar entre los ocho primeros".

Racing jugará la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata

Los números de Bochini en Independiente

Partidos jugados : 715.

: 715. Goles : 108

: 108 Asistencias : 200.

: 200. Títulos: Copa Libertadores 1973, 1974, 1975 y 1984; Copa Interamericana 1973, 1974 y 1976; Copa Intercontinental 1973 y 1984; Torneo Nacional 1977, Torneo Nacional 1978, Torneo Metropolitano 1983 y Torneo 1989/1990.

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Pincha" por la gran final del Torneo Clausura se jugará este sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez además de Héctor Paletta en el VAR y será transmitido en vivo tanto por ESPN Premium como en TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.