Quién es el jugador de Independiente que pidió irse para jugar el Mundial 2026

La presencia del Mundial puede generar que el Rojo pierda a un jugador dentro de una parte clave

El sorteo del Mundial 2026 impactó de gran manera en el mercado de pases de Independiente, debido a que un jugador que es seguido por la Selección de Paraguay de forma muy clara reconoció que tiene la intención de pelear cosas importantes y puso en duda su continuidad de cara a la próxima temporada. Una serie de declaraciones que se encuentran alentadas por la decisión de tener más minutos y de mayor calidad en otro club que le permita ganarse un lugar dentro de la lista de convocados a defender su país en el máximo campeonato internacional de selecciones.

Son muchos los jugadores que a falta de seis meses van a reconsiderar de gran manera la continuidad que tienen en sus clubes y la decisión de marcharse con el fin de tener minutos en la competencia que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. Hay un caso bastante particular que tiene protagonista a Gabriel Ávalos, debido a que está abierto a escuchar propuestas para emigrar de Independiente con el fin de que Gustavo Alfaro lo tenga en cuenta y así ser una alternativa dentro de los partidos correspondientes al grupo D.

El delantero está analizando ofertas y una es de Olimpia de Paraguay.

"Se han comunicado, pero hasta el momento nada concreto. A mí me queda un año de contrato con Independiente y en este mercado se va a ver qué buscan ellos, si aparece algo y esas cosas. La intención es tener continuidad pensando en lo que se viene. De acá en adelante mi gente se va a encargar de evaluar qué va a pasar. Mi deseo es mantener el nivel, pelear por cosas importantes. Estar en el interés de equipos muy importantes es bueno para mí. Me comentaron que aparecieron algunos clubes más, tanto del fútbol argentino como del paraguayo y otros países“, expresó el atacante paraguayo en charla con ABC Deportes.

Las declaraciones son claras, la idea es Gabriel Ávalos es mantenerse dentro de un campo de juego y así aumentar las chances de ser convocados. Por otro lado, Gustavo Quinteros le habría confirmado que lo tiene en su consideración de cara a la temporada 2026 de Independiente pero no le puede asegurar un lugar en el once titular porque es algo que tiene que ganarse a fuerza de goles y rendimientos con el paso de los partidos. “A veces, cuando un jugador en una racha negativa pierde confianza, por ahí entra otro y bueno. En el momento que entró Ávalos jugó bien y convirtió, y cambió la racha”, señaló el técnico hace unos días en ESPN.

Se estima que el atacante dispone de una propuesta para jugar en Olimpia de Paraguay, pero desde Avellaneda señalan que no recibieron un ofrecimiento formal que de pie a las conversaciones de venta. La intención de los dirigentes es recuperar los casi 2 millones de dólares que colocaron por su ficha al momento de sacarlo de Argentinos Juniors.

¿El Rojo puede entrar a la Copa Sudamericana?

Es una posibilidad que genera un sin fin de comentarios en las redes sociales, debido a que Independiente puede ingresar a la Copa Sudamericana siempre y cuando el ganador del Torneo Clausura sea Racing en la final ante Estudiantes de La Plata. Esto es producto de que el equipo de Gustavo Costas va a liberar el cupo que obtuvo por su desempeño en la temporada e ingresará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Son varios los fanáticos que piden por una victoria del Pincha y que los jugadores se conformen con lo realizado durante el año. Mientras que para el club implica un ingreso asegurado en dólares por derechos de televisión.