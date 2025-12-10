Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 10 de diciembre

El miércoles comenzará con condiciones estables, cielo sin nubes y una mínima cercana a los 19°, ideal para actividades al aire libre.

El clima en Córdoba se presenta estable durante la primera mitad del día, con condiciones favorables para actividades al aire libre y un escenario sin precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipa cambios graduales hacia la tarde y la noche, mientras las temperaturas continúan dentro de un rango cálido característico de esta etapa del mes.

Panorama general del clima para la jornada

El clima durante el miércoles 10 de diciembre se mantendrá bajo un marco de estabilidad atmosférica durante la mañana. El cielo comenzará despejado, acompañado por una sensación térmica agradable que marcará el inicio de un día cálido a caluroso. La circulación de viento noreste, con una intensidad leve cercana a los 6 km/h, contribuirá a sostener un ambiente moderado y sin variaciones bruscas.

Las primeras horas del día no presentarán señales de inestabilidad. Esto permitirá que la temperatura mínima se ubique en torno a los 19°, un valor típico para esta época y coherente con la tendencia de días anteriores, en los que predominaron jornadas estables y sin fenómenos adversos.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y evolución del día

El pronóstico del tiempo indica que la temperatura ascenderá de manera progresiva hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. La máxima se ubicará en alrededor de 32°, destacando un escenario cálido pero sin extremos. Este registro es compatible con un patrón térmico habitual para la primera quincena de diciembre en la región central del país.

Hacia la tarde se observará un incremento de la nubosidad. El cielo pasará de despejado a nublado parcial, aunque este aumento de cobertura no estará asociado a probabilidades de lluvia. Los modelos meteorológicos consultados mantienen la estimación de 0% de precipitaciones, lo que refuerza la previsibilidad de una jornada seca.

El viento noreste continuará soplando suavemente, sin generar variaciones significativas en la sensación térmica. La estabilidad prevista permitirá conservar un ambiente agradable incluso durante el atardecer, cuando las temperaturas comiencen su descenso gradual.

La máxima alcanzará los 32°, dentro de un rango habitual para la primera quincena de diciembre y sin extremos térmicos.

Clima en Córdoba: condiciones para la tarde y la noche

El clima en Córdoba hacia el cierre del día mostrará un leve cambio en el cielo, con mayor nubosidad en comparación con la mañana. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni eventos de inestabilidad. Estas condiciones serán más visibles durante la noche, aunque el comportamiento térmico se mantendrá dentro del rango estimado por los organismos meteorológicos.

La tendencia de poco cambio de temperatura continuará vigente. Esto significa que no se prevén irrupciones de aire frío ni ascensos bruscos que modifiquen el comportamiento típico de esta etapa del año. La combinación de cielo parcialmente nublado, viento suave del sector noreste y ausencia de lluvias conformará un cierre de jornada estable y sin sobresaltos.