ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

Este miércoles 10 de diciembre amaneció pesado en toda la región centro-norte del país, y tanto Rosario como Santa Fe no quedaron afuera de un escenario climático que combina calor, humedad y un incremento progresivo de la inestabilidad.
De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 30° en ambas ciudades, aunque el alivio será escaso.
El aumento térmico se acentuará a partir del jueves 11, cuando se espera que regresen las tormentas aisladas y un marcado repunte en los valores térmicos. El fenómeno se inscribe en la ola de calor que viene afectando al país desde principios de mes, y que, según estimaciones del propio SMN, podría intensificarse durante la segunda mitad de la semana.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este miércoles
En Rosario, el miércoles presenta mínima de 19° y máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán suaves del sector este y noreste, lo que mantendrá la sensación térmica elevada.
En Santa Fe, las condiciones son similares: mínima de 18°, máxima de 30°, nubosidad en aumento hacia la noche y humedad alta. El viento, también del este, aportará poco alivio. El entorno es ideal para que la sensación térmica supere largamente el valor de la temperatura real.
Pronóstico extendido: cómo sigue el clima del jueves
El jueves será el día más inestable de la semana. En Rosario, se prevé una máxima de 32°, con probabilidades de tormentas aisladas tanto por la tarde como por la noche (entre 10% y 40%). La inestabilidad puede traer chaparrones cortos pero intensos.
En Santa Fe, la situación será similar: máxima de 31°, con tormentas aisladas en dos tandas —tarde y noche— y condiciones muy pesadas debido al fuerte aumento de la humedad. Los vientos del norte aportarán más calor.
Qué esperar para el viernes en Santa Fe y Rosario
El viernes será, según el pronóstico del SMN, el día más abrasador. En Rosario, la máxima llegaría a 34°, mientras que en Santa Fe alcanzaría 33°, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista. No se descarta que la sensación térmica supere ampliamente esos valores.
Las condiciones se alinean con los eventos de calor extremo que se vienen registrando en los últimos veranos: altas temperaturas, mínimas que no descienden y jornadas consecutivas con humedad agobiante.