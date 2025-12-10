ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

Este miércoles 10 de diciembre amaneció pesado en toda la región centro-norte del país, y tanto Rosario como Santa Fe no quedaron afuera de un escenario climático que combina calor, humedad y un incremento progresivo de la inestabilidad.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 30° en ambas ciudades, aunque el alivio será escaso.

El aumento térmico se acentuará a partir del jueves 11, cuando se espera que regresen las tormentas aisladas y un marcado repunte en los valores térmicos. El fenómeno se inscribe en la ola de calor que viene afectando al país desde principios de mes, y que, según estimaciones del propio SMN, podría intensificarse durante la segunda mitad de la semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este miércoles

En Rosario, el miércoles presenta mínima de 19° y máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán suaves del sector este y noreste, lo que mantendrá la sensación térmica elevada.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe, las condiciones son similares: mínima de 18°, máxima de 30°, nubosidad en aumento hacia la noche y humedad alta. El viento, también del este, aportará poco alivio. El entorno es ideal para que la sensación térmica supere largamente el valor de la temperatura real.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima del jueves

El jueves será el día más inestable de la semana. En Rosario, se prevé una máxima de 32°, con probabilidades de tormentas aisladas tanto por la tarde como por la noche (entre 10% y 40%). La inestabilidad puede traer chaparrones cortos pero intensos.

En Santa Fe, la situación será similar: máxima de 31°, con tormentas aisladas en dos tandas —tarde y noche— y condiciones muy pesadas debido al fuerte aumento de la humedad. Los vientos del norte aportarán más calor.

Qué esperar para el viernes en Santa Fe y Rosario

El viernes será, según el pronóstico del SMN, el día más abrasador. En Rosario, la máxima llegaría a 34°, mientras que en Santa Fe alcanzaría 33°, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista. No se descarta que la sensación térmica supere ampliamente esos valores.

Las condiciones se alinean con los eventos de calor extremo que se vienen registrando en los últimos veranos: altas temperaturas, mínimas que no descienden y jornadas consecutivas con humedad agobiante.