Trece personas mueren en un incendio en un edificio en Yakarta, Indonesia

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de obreros trabajando en la construcción de un rascacielos en Yakarta, Indonesia

El martes se declaró un incendio en un edificio de siete plantas en Yakarta, la capital de Indonesia, informó la emisora local Kompas TV, y se confirmó la muerte de 13 personas, algunas de las cuales siguen atrapadas en el interior.

El fuego ha sido extinguido mientras prosiguen los esfuerzos para evacuar el edificio, informó Kompas TV.

El edificio es la oficina de Terra Drone Indonesia, que suministra drones para actividades de reconocimiento aéreo a clientes de los sectores de la minería y la agricultura.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La empresa obtuvo financiación de la empresa japonesa de drones Terra Drone Corporation , según su sitio web.

Las imágenes difundidas por Kompas TV mostraban a decenas de bomberos intentando evacuar a las personas que se encontraban en el interior y algunos sacaban del edificio bolsas con cuerpos.

Con información de Reuters