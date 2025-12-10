Qué días hay descuentos de con Cuenta DNI en supermercados: los beneficios en diciembre 2025

Cuenta DNI brinda grandes beneficios en diciembre 2025.

En un mes cargado de gastos y necesidades de compras, Cuenta DNI aparece como una solución útil para la vida de los bonaerenses. Se trata de la billetera virtual del Banco Provincia, la cual ofrece todo tipo de descuentos y beneficios. Diciembre es una etapa en la que es necesario realizar muchas compras frente a la llegada de las fiestas, en vísperas de lo que será Navidad y Fin de Año, por lo que se busca encontrar ofertas que permitan ahorrar algo de dinero.

Como ya es tradición en cada mes, se podrá contar una vez más con el beneficio de descuento de hasta el 35% en carnicerías, pollerías y pescaderías, que para diciembre solo estará presente un día. Además, se puede contar con algunos descuentos todos los días en lugares como ferias y mercados bonaerenses, y otras oportunidades que se podrán aprovechar en algunos días especiales, por lo que hay que estar atento.

Los descuentos en Cuenta DNI en supermercados para diciembre 2025

Mayorista Nini: 15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona.

15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona. Carrefour: sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca.

sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca. Chango Más: de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata.

de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata. Mayorista Vital: todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000.

todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000. Supermercados Dia%: 20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más.

20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más. Toledo: la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra.

la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra. Supermercados bonaerenses: la oferta incluye un 15% de reintegro en las compras hechas todos los martes y miércoles del mes en sucursales de Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes. El beneficio incluye un tope de devolución de $6.000 por persona y por semana al que se accede con compras mínimas de $30.000. El beneficio máximo se alcanza con compras de $40.000 o más.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para este mes