Este año será el segundo o tercero más caluroso en los registros, según científicos de la UE

Una mujer se protege la cara del sol mientras cruza el puente de Westminster durante una ola de calor, en Londres, Reino Unido

El año 2025 será el segundo o el tercero más caluroso jamás registrado, solo superado por el récord de calor de 2024, según anunció el martes el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

Los datos son los últimos del C3S tras la cumbre climática COP30 del mes pasado, en la que los Gobiernos no lograron acordar nuevas medidas sustanciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que refleja la tensa geopolítica, mientras Estados Unidos da marcha atrás en sus esfuerzos y algunos países tratan de debilitar las medidas de reducción de CO2.

Este año también se completará probablemente el primer periodo de tres años en el que la temperatura media mundial superó en 1,5 grados centígrados (2,7 grados Fahrenheit) la del periodo preindustrial de 1850-1900, cuando el ser humano empezó a quemar combustibles fósiles a escala industrial, señaló el C3S en un boletín mensual.

"Estos hitos no son abstractos, sino que reflejan el ritmo acelerado del cambio climático", dijo Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el C3S.

Las condiciones meteorológicas extremas siguieron azotando regiones de todo el mundo este año. El tifón Kalmaegi mató a más de 200 personas en Filipinas el mes pasado. España sufrió los peores incendios de las últimas tres décadas debido a unas condiciones meteorológicas que, según los científicos, se hicieron más probables por el cambio climático.

El año pasado fue el más caluroso jamás registrado en el planeta.

Aunque los patrones meteorológicos naturales hacen que las temperaturas fluctúen de año en año, los científicos han documentado una clara tendencia al calentamiento de las temperaturas globales a lo largo del tiempo, y han confirmado que la principal causa de este calentamiento son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos 10 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El umbral global de 1,5 grados centígrados es el límite de calentamiento que los países se comprometieron a tratar de impedir en virtud del acuerdo climático de París de 2015, para evitar las peores consecuencias del calentamiento.

Técnicamente, el mundo aún no ha incumplido ese objetivo, que se refiere a una temperatura media global de 1,5 Celsius durante décadas. Pero la ONU dijo este año que el objetivo de 1,5 Celsius ya no puede alcanzarse de forma realista e instó a los Gobiernos a reducir más rápidamente las emisiones de CO2 para evitar sobrepasar la meta.

Los registros del C3S se remontan a 1940 y se cotejan con los registros de temperatura global que se remontan a 1850.

Con información de Reuters