El pago se acredita de forma automática en tu cuenta habitual de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario para el pago del aguinaldo a jubilados y pensionados en diciembre de 2025. Este Sueldo Anual Complementario (SAC) llega acompañado de un refuerzo extraordinario destinado a compensar el impacto inflacionario, marcando un cierre de año con un alivio económico para millones de beneficiarios del sistema previsional.

Montos actualizados: aguinaldo y bono extraordinario

Para este último mes del año, los haberes se actualizaron según el índice de inflación de octubre, que fue del 2.3%. La novedad significativa es un bono de $70.000 dirigido específicamente a quienes perciben la jubilación mínima, elevando su ingreso total a $410.826,90.

Los montos de referencia para diciembre 2025 son:

Jubilación mínima: $340.826,90 (con bono: $410.826,90)

Jubilación máxima: $2.293.160,10

PUAM: $272.624,77 (con bono: $342.624,77)

Pensión No Contributiva: $311.653,76 (con bono: $381.653,76)

Quienes superen el haber mínimo recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar el tope de $410.826,90, quedando excluidas de este beneficio las jubilaciones máximas.

Calendario de cobro del aguinaldo por terminación de DNI

El pago, que se acredita automáticamente en la cuenta habitual, se organiza en dos grandes grupos según el monto de la prestación. Es crucial identificar en qué categoría se encuentra para conocer la fecha exacta.

Para jubilados y pensionados con haber mínimo o inferior

Este grupo cobra el aguinaldo junto al bono de $70.000 en la primera quincena de diciembre.

DNI terminados en 0: Martes 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: Miércoles 10 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: Jueves 11 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: Viernes 12 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: Lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: Martes 16 de diciembre.

Para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Los titulares con haberes por encima del mínimo cobrarán su SAC en la última semana hábil previa a las fiestas.

DNI terminados en 0 y 1: Miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: Jueves 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: Viernes 19 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: Lunes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: Martes 23 de diciembre.

Si cobrás el haber mínimo, también te corresponde un bono extraordinario.

Calendario para Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados?

El cálculo del Sueldo Anual Complementario es sencillo y automático. Corresponde al 50% del mejor haber mensual percibido en el segundo semestre del año (de julio a diciembre). Para este cálculo, ANSES toma el haber de diciembre, actualizado con el ajuste del 2.3%. Este beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados del SIPA, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas y de la PUAM.