ANSES: quiénes cobran casi $600.000 con AUH en diciembre

Debés cobrar la AUH por discapacidad y tener un hijo menor de tres años.

Un grupo específico de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está en condiciones de recibir un ingreso total que ronda los $575.000 este mes. Te explicamos qué prestaciones se combinan y cuáles son los estrictos requisitos para acceder a esta suma.

Cómo llegar al bono de casi $600.000

Para alcanzar el monto aproximado de $575.302, una persona o grupo familiar debe ser titular de las siguientes cuatro prestaciones de manera concurrente:

1. Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad

Es el componente de mayor valor. Tras la última actualización, el monto total por hijo con discapacidad es de $398.853. Se acredita mensualmente el 80% de este valor ($319.082), reteniendo el 20% restante hasta la presentación de la Libreta con los certificados de escolaridad y salud.

2. Complemento Alimentario "Leche" del Plan 1000 Días

Este refuerzo nutricional, estimado en $46.199, se abona de forma automática a los titulares de la AUH que tengan hijos menores de tres años o a quienes perciban la Asignación por Embarazo. Su objetivo es garantizar una alimentación adecuada en la primera infancia.

3. Tarjeta Alimentar

Es un beneficio complementario que se deposita en la misma fecha que la AUH. Para una familia con un solo hijo, el monto de diciembre es de $52.250. Este programa busca fortalecer el acceso a alimentos frescos y nutritivos.

4. Programa "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo)

Esta prestación, que mantiene un valor fijo nominal de $78.000, está orientada a la inclusión social y laboral. Acompaña procesos de formación, finalización de estudios y proyectos socio-productivos.

El cálculo: ¿cómo se llega a los $575.302?

El ingreso total se compone de la siguiente manera:

AUH por Discapacidad (80% mensual): $319.082

Complemento "Leche": $46.199

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Programa Volver al Trabajo: $78.000

TOTAL ESTIMADO: $575.531

Es importante destacar que si el titular presenta la Libreta AUH, ANSES libera el 20% restante de la asignación ($79.771), lo que llevaría el ingreso total aún más cerca de los $600.000.

También recibís la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo.

Fechas de cobro y recomendaciones

Los pagos se efectuarán según el calendario habitual de ANSES, organizado por terminación del DNI del titular principal, a partir del 9 de diciembre. Dado que los beneficios se acreditan en fechas similares, los fondos llegarán de manera casi simultánea.

Para las familias que crean cumplir con todos los requisitos, es fundamental: