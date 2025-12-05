Cómo pagar los dólares de la tarjeta en diciembre de 2025 para ahorrar y evitar los recargos

Cómo pago mis consumos en dólares diciembre.

Con la llegada de los resúmenes de tarjetas de crédito de diciembre, vuelve una pregunta clave para quienes hicieron consumos en moneda extranjera: ¿conviene pagar el saldo en dólares con pesos o con dólares? La diferencia es significativa.

Aunque desde abril el cepo cambiario se flexibilizó, los gastos en dólares —como viajes al exterior, compras internacionales o reservas turísticas en plataformas del extranjero— siguen liquidándose bajo un esquema diferencial. Si se pagan con pesos, el banco debe aplicar el tipo de cambio “turista” o “tarjeta”, que incluye un recargo del 30%. Hoy, ese es el dólar más caro del mercado.

Sin embargo, cualquier usuario puede evitar este sobrecosto con una operatoria legal, sencilla y disponible en todos los bancos: pagar los consumos en dólares con dólares, sin pesificarlos. La clave es no cancelar la deuda en pesos, sino con moneda extranjera previamente depositada.

Cuánto se ahorra hoy pagando con dólares

La diferencia supera el 20%. Por ejemplo, un consumidor que tiene este mes un resumen con US$1.000 de gastos en hoteles, restaurantes y compras en el exterior, si paga el saldo con pesos al “dólar tarjeta”, terminará desembolsando cerca de $1.917.500, tomando la cotización del viernes 28/11 ($1.475 más el 30% de percepción). En cambio, si cubre esos US$1.000 con dólares comprados por home banking, pagará solo el valor oficial: $1.475.000. La diferencia es notable: $442.500 menos, alrededor de un 23% de ahorro.

El “dólar tarjeta” con su percepción del 30% solo aplica cuando el usuario cancela el saldo en dólares con pesos. Si el titular del plástico paga con dólares previamente depositados en su cuenta —o comprados antes del vencimiento—, el recargo no corresponde.

Cómo conviene pagar los consumos en dólares.

El resumen, sin embargo, se elabora asumiendo que el saldo en moneda extranjera será pesificado. Por eso, ese 30% aparece incluido en el monto en pesos a pagar. Para evitarlo, es indispensable no dejar que el débito automático liquide la deuda en pesos.

Paso a paso para pagar el resumen de diciembre en dólares

Los bancos recuerdan que esta opción solo está disponible hasta el día de vencimiento. Para hacerlo correctamente, se sugiere el siguiente procedimiento:

1. Solicitar un stop debit

Si la tarjeta está adherida al débito automático, es necesario pedir al banco que no ejecute el débito en pesos. Esto se puede hacer online, por teléfono o mediante atención virtual.

2. Pagar el saldo en dólares con dólares

El usuario puede usar los fondos que ya tenga en su caja de ahorro en dólares, depositarlos por ventanilla o transferirlos desde otra cuenta. Muchos bancos permiten aplicar el pago directamente desde el home banking.

3. Pagar el saldo en pesos con pesos

La parte del resumen correspondiente a gastos en pesos se puede abonar normalmente. Pero al total en pesos informado en la liquidación se le puede restar el concepto “Percepción 30%”, ya que dicho recargo no corresponde si los consumos en dólares se pagan con dólares. Si la percepción ya fue pagada, quedará a favor o podrá solicitarse su devolución más adelante.

Por qué el "dólar tarjeta" es el más caro.

Otra alternativa práctica es usar una tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares. Si esa cuenta tiene fondos y el débito está configurado en moneda extranjera, cada compra se descontará directamente en dólares, sin percepción. Esta configuración se puede hacer online o solicitándola al banco antes de viajar. Si el débito queda configurado en pesos, automáticamente se aplicará el 30% de recargo sobre cada compra internacional.